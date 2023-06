Mort de Rubén Moya : Qui était-il et comment est-il mort ?

célébrités

Le doublage mexicain est en deuil depuis qu’une de ses voix les plus reconnues est décédée.



© @andi_mexicoL’acteur était la voix de Morgan Freeman lorsque ses films ont été doublés en espagnol.

Ce jour le monde du doublage est en deuil depuis Rubén Moya est décédéfigure incontestable de ce médium, pour la suite Nous vous dirons qui il était et de quoi est mort cet acteurque vous aurez sûrement entendu plus d’une fois, mais vous ne saviez pas qui c’était.

Qui était Ruben Moya ?

Rubén Moya Acosta était un acteur, annonceur commercial et réalisateur qui est devenu célèbre pour avoir exprimé le personnage de He-Man dans la série animée des années 80.ainsi que l’empereur Zurg dans Toy Sory 2, bien que vous vous souviendrez sûrement de lui pour avoir exprimé l’acteur Morgan Freeman dans le film Tout-Puissant.

Rubén est né à Chilpancingo, Guerrero le 31 octobre 1960 et après avoir étudié à l’Institut Andrés Soler de l’ANDA et au Centre d’art dramatique (CADAC), il s’est totalement immergé dans le monde du doublage, associant cette carrière à celle d’acteur pour cette raison, elle est venue apparaître dans des pièces telles que Lucrecia Borgia ou Falsa Crónica de Juana la loca.

Mais c’était dans le monde du doublage où est devenu immortel en exprimant le personnage du prince Adam dans la série He-Man and the Masters of the UniverseJack Palance dans Ripley’s Believe It or Not, l’empereur Zurg dans Toy Story 2, et l’acteur Saúl Lizaso dans les années 90, lorsque cet acteur était l’image du rhum Bacardi.

De quoi est mort Rubén Moya ?

Jusqu’à présent, la famille de l’acteur n’a pas révélé les causes de la mort de l’acteur Cependant, plusieurs acteurs reconnus du monde du doublage mexicain ont déjà exprimé leurs condoléances pour la perte de cet acteur.

Ils se démarquent parmi eux lalo garzadevenu célèbre pour avoir donné vie à Krillin dans Dragon Ball, et qui a déclaré que « l’une des voix les plus emblématiques du monde du doublage s’est éteinte ». En revanche, de nombreux internautes partagent déjà sur les réseaux sociaux les souvenirs que ce grand acteur leur a laissés à travers le cinéma et la télévision.

