Mort à la lumière du jour ensorcelé par la nouvelle survivante Mikaela Reid

Le développeur de Dead by Daylight, Behaviour Interactive, est mêlé à un scandale sur les réseaux sociaux, après qu’il soit apparu que le modèle de personnage Pinhead du jeu serait vendu comme un TVN. Bien que la transaction ne soit pas gérée directement par le développeur canadien, elle est en partenariat avec une entreprise appelée Boss Protocol qui a apparemment « la licence officielle pour créer des NFT basés sur Hellraiser en utilisant les modèles de jeu créés pour Dead by Daylight ».

Pour ceux d’entre vous qui ne le savent pas, les NFT – ou jetons non fongibles – permettent effectivement aux gens d’acheter et de « posséder » des articles numériques via la blockchain. Cependant, les sceptiques remettent en question le niveau de propriété que les acheteurs ont réellement de ces articles, et se demandent également si le processus est respectueux de l’environnement. Tout devient un peu compliqué, mais il va sans dire que les fans du jeu d’horreur PlayStation 5 et PS4 ne sont pas particulièrement impressionnés.

La polémique intervient au moment de la sortie d’une nouvelle extension : Hour of the Witch. Contrairement à certaines des autres extensions du jeu, il s’agit d’une mise à jour plus petite qui présente un seul nouveau survivant nommé Mikaela Reid. Aspirante sorcière et barista, son histoire implique qu’elle s’est inscrite pour raconter des histoires lors d’un festival d’Halloween, lorsqu’elle disparaît mystérieusement sur scène. Vraisemblablement, c’est à ce moment-là qu’elle se retrouve aspirée dans le monde Dead by Daylight.

Ses avantages se concentrent en grande partie sur les totems. Par exemple, Clairvoyance lui permet de voir les auras des générateurs, des crochets, des coffres et plus encore sur une longue distance lors du nettoyage d’un totem. Le DLC est maintenant disponible et coûte 3,99 € / 4,99 €. Pendant ce temps, si vous entrez le code TREATYOURSELF dans la boutique du jeu, vous obtiendrez 100 000 points de sang pour aider le nouveau venu à progresser.