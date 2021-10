Morrissey dévoile deux démos totalement inédites sur son site internet

Son passage dans le monde de la musique à travers « The Smiths » entre 1982 et 1987 n’est qu’une infime fraction de ce que Morrissey a eu à offrir, comptant sur une prolifique carrière de chanteur depuis la séparation de l’emblématique groupe britannique.

Morrissey a choisi de surprendre ses fans avec la sortie de deux démos totalement inédites sous les noms « Once Upon A Woman’s Body » et « If Saturday Ever Comes », qui ont été présentées via son site « Morrissey Central » cette semaine, où il a également partagé les paroles des deux chansons.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Macklemore rencontre Ryan Lewis dans « L’année prochaine »

Alors que « Once Upon A Woman’s Body » présente une scène tragique de chagrin, « If Saturday Ever Comes » est une réflexion personnelle sur la mort et son arrivée imminente. Morrissey n’a pas fourni de détails sur le moment où ces thèmes ont été développés ni sur le contexte de leur composition.

Plus tôt ce mois-ci, Morrissey a partagé avec ses fans une liste de ses albums solo et aux côtés de The Smiths, les classant du meilleur au pire. Présentant pleinement les 30 albums studio que l’artiste a enregistrés tout au long de sa carrière, le musicien présente d’abord son LP solo « World Peace Is None of Your Business », sorti en 2014.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Ozzy Osbourne et Lemmy Kilmister se réunissent dans une nouvelle vidéo d’animation

À la deuxième place, Morrissey a placé « Ringleader of the Tormentors » de 2006 avec « You Are The Quarry » de 2004 à la troisième place. Le travail des Smiths avec la meilleure note dans ce classement était « Louder Than Bombs » sorti en 1984, avec le quatrième et dernier album du groupe, « Strangeways, Here We Come » (1987) se classant une place en dessous.

Cette année, Morrissey a annoncé la sortie prochaine d’un nouvel album studio intitulé « Bonfire of Teenagers », qui n’a pas encore de label de distribution. Le chanteur a qualifié ce matériel dans sa déclaration de « meilleur album de sa vie ».