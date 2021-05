Morrissey a un nouvel album et le publiera avec « le plus offrant »

2021 J’ai décidé de nous surprendre encore une fois avec la nouvelle annonce de Morrissey, qui a présenté la nouvelle du lancement d’un nouvel album qui s’intitulera « Bonfire of Teenagers », qu’il qualifie de « meilleur album de sa vie », qui sera son premier matériau depuis que le chanteur a quitté son ancien label BMG.

Annoncé sur le site officiel de Morrissey, le chanteur a annoncé que ce nouveau matériel comportera 11 nouvelles chansons, qui ont été achevées dans la ville de Los Angeles.

Fait intéressant, Morrissey n’a pas annoncé de date estimée pour sa sortie, et a indiqué que son intention était de vendre les droits de publication de l’album au label qui offre la plus grosse somme d’argent.

La pire année de ma vie se termine avec le meilleur album de ma vie.

Morrissey révélerait également la conception artistique qui comportera ce nouveau matériau, ainsi qu’une liste des sujets qui y seront inclus. Cette sortie est la première depuis que le chanteur a perdu son contrat de disque avec BMG Records en novembre 2020.

Sur l’annulation de son contrat d’enregistrement, Morrissey a noté que cette nouvelle « était parfaitement conforme à l’horreur galvanique implacable de 2020 » et qu’il serait « extrêmement fou » d’attendre de bonnes nouvelles. Pourtant, il remercierait BMG pour leur collaboration sur les trois albums réalisés par le label, les considérant comme une partie importante de sa carrière.

Morrissey a récemment été impliqué dans une controverse en exprimant son mécontentement avec un épisode de « The Simpsons », dans lequel en plus de présenter une chanson clairement inspirée de The Smiths, une parodie du chanteur qui a été présenté comme un gros mangeur a été incluse. Viande. avec des tendances fascistes.