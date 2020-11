Morray maintient son élan avec « Switched Up »

Il y a quelques semaines, un rappeur de Fayetteville, en Caroline du Nord, nommé Morray, a trouvé son single « Quicksand » en recevant des éloges de J. Cole et Rick Ross; avant longtemps, la piste avait compilé plus d’un million de vues sur YouTube en quelques semaines, un nombre qui ne cesse de croître. Maintenant, le rappeur mélodique est venu surfer sur son élan avec un autre nouveau single, celui-ci intitulé « Switched Up », sorti avec quelques visuels bruts pour correspondre.

Bien que pas aussi immédiatement contagieux que « Quicksand », « Switched Up » présente un côté beaucoup plus introspectif de Morray, qui n’a pas peur de réfléchir à la violence à laquelle il a été confronté tout au long de son apparition – souvent en conséquence directe de la trahison du cercle intime, un problème séculaire pour les rappeurs montants du monde entier. «C’était mon pote, c’est mon g, nous étions attachés à la hanche», rappe-t-il, son flux rapide. « Mais j’ai appris ma leçon, c’est une progression ascendante mon pute c’est ce que c’est / tu vois que j’ai dû lui lâcher la nuit dernière, ma pute tu aurais pu être cul dans la tombe si c’est moi qui creuse le fossé. »

Vérifiez-le par vous-même maintenant et sonnez si vous avez l’intention de placer Morray sur votre radar. À ce rythme, on a l’impression que ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne commence à exploser.

LYRIQUES CITÉES

Il était mon pote, il est mon g, nous étions attachés à la hanche

Mais j’ai appris ma leçon, c’est une progression ascendante mon putain c’est ce que c’est

Tu vois, je devais lui tomber dessus la nuit dernière, ma pute tu aurais pu être frappée

Mais je ne peux pas mettre ton cul dans la tombe si c’est moi qui creuse le fossé