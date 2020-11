Moriah Plath est-il émancipé – ou est-ce un canular? Nouveaux détails sur le transfert présumé de la star de «  Bienvenue à Plathville  » au Minnesota

La première de la saison 2 de Bienvenue à Plathville est juste autour du coin, et si vous n’êtes pas familier avec la série, laissez-nous vous renseigner ici.

Kim et Barry Plath ont neuf enfants et vivaient dans une grande ferme en Géorgie. Les enfants de Plath sont scolarisés à la maison, ne sont pas autorisés à utiliser l’ordinateur ou à avoir des comptes sur les réseaux sociaux, et ils ne boivent pas de soda ni ne mangent de sucre.

Dans la bande-annonce de la saison 2, la famille Plath révèle qu’elle a quitté sa ferme pour se rapprocher de la ville, et qu’il y a eu des changements assez importants dans la dynamique de la famille Plath depuis la fin de la saison 1 l’année dernière.

L’un de ces grands changements mentionnés ci-dessus concerne leur une de leurs filles aînées, Moriah Plath.

Qui est Moriah Plath et Moriah Plath est-il émancipé?

Lisez la suite pour découvrir tout ce que vous devez savoir sur Moriah Plath, y compris si elle est ou non émancipée de ses parents.

Moriah Plath a toujours été un peu rebelle.

Son désir d’être une adolescente typique avec une vie sociale et des vêtements à la mode et d’écouter des artistes comme Carrie Underwood a toujours été en contradiction avec les manières super-contrôlantes et super-conservatrices de ses parents.

Moriah Plath voulait aller à l’université.

Sur un épisode de Bienvenue à Plathville, Moriah s’est assise avec sa mère Kim pour lui parler de son intention d’aller à l’université.

Sa mère n’a pas bien pris ça et a dit: « Partout où tu vas, il n’y a que de la pornographie et des ordures. »

Il semblait que Kim reviendrait peut-être quand Moriah a mentionné aller dans un collège voisin.

Cependant, n’oublions pas que dans le premier épisode de la série, Kim a dit qu’elle pensait que sa fille Hosanna était plus heureuse de se marier jeune et de commencer sa propre vie au lieu de s’asseoir à un bureau et d’apprendre la «connaissance de la tête».

C’est le mouton noir de la famille.

Moriah est fondamentalement le mouton noir de la famille pour être un adolescent typique et vouloir avoir une vie sociale, écouter de la musique populaire (c’est-à-dire laïque) et parcourir le monde.

Dans sa famille profondément chrétienne, cependant, ce n’est pas perçu favorablement. Regardez comment Kim et Barry traitent la femme d’Ethan, Olivia, qui est chrétienne mais qui participe à des activités normales pour une vingtaine d’années, comme boire du vin, voyager, etc.

Kim semble vouloir que Moriah suive un plan qu’elle a établi pour sa fille. Et si la sœur aînée Hosanna est un exemple, ce plan serait de se marier dès la sortie du lycée.

Moriah n’est vraiment qu’un adolescent normal.

Sur Bienvenue à Plathville, nous avons vu Moriah essayer de déployer ses ailes d’une manière typiquement adolescente.

Elle portait un bikini à la plage. Elle s’est rendue à San Francisco. Et elle repousse autant de limites que possible avec ses parents.

Elle a également exprimé le fait qu’elle n’était pas d’accord avec les règles strictes que ses parents ont pour elle et ses frères et sœurs et à cause de ses parents contrôlants et intrusifs, elle ne se sent pas proche d’eux.

Dans un teaser de l’émission, elle a déclaré: « Rien contre mes parents, mais je ne suis pas d’accord avec tout ce qu’ils disent ou pensent. »

Elle a un compte Instagram.

Juste le fait que Moriah a un compte Instagram nous dit qu’elle n’est plus sous le toit de sa maman et papa car comme l’a révélé l’émission, Kim et Barry Plath sont résolument anti-technologie.

Le compte Instagram de Moriah présente un certain nombre de photos et d’hommages à la femme d’Ethan, Olivia, que nous voyons être un guide / mentor / ami de Moriah dans la série, l’introduisant dans un nouveau monde et une nouvelle façon de penser.

Les deux jeunes femmes ont même assisté ensemble à un concert de Carrie Underwood.

Elle a rendu public son émancipation.

Le 16 octobre 2019, Moriah Plath a publié la photo ci-dessous et une légende de 193 mots qui semble confirmer le fait qu’elle a quitté la ferme familiale.

Elle l’a en partie sous-titré: « J’ai demandé à être indépendant, j’ai eu celui-là à coup sûr. J’ai demandé à la vie de me rendre plus fort … j’apprends beaucoup et j’espère toujours le faire. De toute façon, je voulais juste dire que je Je vous aime tous des tonnes et merci encore d’être les personnes formidables que vous êtes dans ma vie. «

Olivia Plath a commenté ce post, disant qu’elle était fière d’elle.

Mariah a ensuite répondu qu’elle était reconnaissante de la voir veiller sur elle « au lieu d’une sœur qui méprise [her]. «

Plus tard dans les commentaires, Barb Plath (qui est la grand-mère de Moriah) a commenté le message sur Moriah obtenant son certificat de naissance.

Moriah a répondu: « J’ai déjà ça… plus comme une émancipation. »

Elle a passé Thanksgiving avec sa belle-sœur, Olivia.

Moriah s’est rendue sur son compte Instagram à Thanksgiving pour publier une photo avec Olivia.

Elle l’a légendé: « Je suis reconnaissante pour un million de choses cette action de grâce, mais je suis tellement reconnaissante pour ce joyau. Olivia merci d’être là pour moi dans les moments où j’ai le plus besoin de vous. J’ai la chance de vous connaître pour la vraie et belle vous et vous me connaissez certainement pour la fille sauvage et folle que je suis. Je vous aime, soeur! Joyeux Thanksgiving. «

Son frère Ethan Plath a également commenté le message. « Filles préférées. »

Certaines personnes pensent que c’est un canular.

Katie Joy de la chaîne YouTube ‘Without A Crystal Ball’ a commenté que la prétendue émancipation de Moriah n’est en fait qu’un canular et que tous les commentaires sur l’émancipation sont une blague de longue date.

Moriah vient peut-être d’aller au Minnesota pour rendre visite à ses grands-parents (dont l’un est Barb Plath qui commente fréquemment les publications Instagram de Moriah) pendant un certain temps, et est retournée à la ferme en octobre.

Quand est-ce Bienvenue à Plathville première saison 2?

Nous allons tous devoir nous connecter à TLC et garder un œil sur Instagram de Moriah pour découvrir la vraie histoire.

La première de la saison 2 de Bienvenue à Plathville diffusé sur TLC le mardi 10 novembre à 22 h HE.

Note de l’éditeur: cet article a été initialement publié en décembre 2019 et a été mis à jour avec les dernières informations.

Amy Lamare est une écrivaine et éditrice basée à Los Angeles qui couvre le divertissement, la culture pop, la beauté, la mode, le fitness, la technologie, les affaires et la philanthropie. Vous pouvez la retrouver sur Instagram et Facebook.