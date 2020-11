Morgan Ketzner se met à genoux dans le plus petit bikini vert imaginable

La star des médias sociaux Morgan Ketzner a envoyé les pulsations de ses 603000 abonnés Instagram après avoir posé dans le plus petit des bikinis pour un article de fin de semaine.

Le maillot de bain était d’une couleur vert pastel qui non seulement complétait parfaitement la verdure luxuriante et le ciel bleu derrière le modèle, mais mettait également en valeur son magnifique bronzage. Le haut de bikini était un style bandeau sans bretelles avec un décolleté droit qui révélait le décolleté et les clavicules de Morgan. Le haut comportait une ouverture peek-a-boo au centre du buste pour montrer encore plus son décolleté. Des fronces décoraient le corps du vêtement et un ourlet à volants ajoutait un accent amusant et séduisant.

Montrant son torse tonique, Morgan a couplé le bandeau vert avec une paire de bas assortis. Ils avaient une silhouette taille haute, avec des bretelles latérales qui reposaient juste en dessous de son ventre d’une manière qui accentuait sa silhouette en sablier. L’ourlet supérieur comportait plus de volants – reflétant le haut – et les bretelles étaient nouées dans des nœuds lâches pour ajouter une touche douce au look. De plus, un petit cœur métallique a été cousu vers le centre du vêtement

Morgan a coiffé ses cheveux dans une partie centrale chic et a laissé ses cheveux châtain miel naturels et non coiffés afin que ses mèches tombent en cascade juste au-delà de ses épaules.

Elle a posé en se perchant sur ses genoux sur une chaise longue à coussin beige. Elle plaça une main à côté de son corps et une autre sur son genou alors qu’elle jetait à la caméra un regard fumant. Derrière elle, il y avait le moindre aperçu de la plage.

Morgan a géolocalisé l’emplacement comme Sayulita au Mexique. La ville est située sur la côte Pacifique du Mexique et est nichée entre l’océan et les montagnes de la Sierra Madre Occidentale. Le lieu pittoresque est connu à la fois pour ses plages et sa culture artisanale et décontractée.

Les fans se sont déchaînés et ont attribué au téléchargement environ 12 000 likes et plus de 540 commentaires.

«Oh mon dieu, tu es si beau bébé», s’est exclamé un utilisateur émerveillé, soulignant le compliment avec plusieurs emoji, y compris une rose rouge, un symbole de feu et un visage qui s’embrasse.

«Le plus bel ange de tout le pays!» jaillit une seconde.

«Salut Morgan qui a l’air si jolie, passe un bon week-end», a souhaité un troisième.

«Vous êtes parfait», proclama un quatrième, concluant le commentaire avec à la fois un cœur rouge et un symbole de trèfle à quatre feuilles.

Ce n’est pas la première fois cette semaine que la star d’Instagram a séduit ses abonnés avec une photo en bikini. Comme cela était précédemment couvert par L’Inquisitr, elle a récemment laissé tomber les mâchoires après avoir porté un joli ensemble floral à la plage.