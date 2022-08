Morgan Freeman explique la sombre raison de ses créoles en or

Morgan Freeman a révélé la raison plutôt triste pour laquelle il porte toujours une paire de créoles en or.

On voit presque toujours l’homme de 85 ans porter les boucles d’oreilles et il a déjà dit aux fans qu’il y avait une bonne raison à cela.

Dans un post sur Instagram il y a quelque temps, Freeman a écrit : « Ces boucles d’oreilles. On me demande tout le temps à leur sujet. La vérité est que ceux-ci valent juste assez pour que quelqu’un m’achète un cercueil si je meurs dans un endroit étranger. C’est pourquoi les marins les portaient et c’est pourquoi je le fais.