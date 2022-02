Morgan Freeman et Josh Hutcherson s’associent pour le thriller de voyage dans le temps 57 Seconds

Josh Hutcherson fait son retour au long métrage avec un thriller très médiatisé, 57 secondes. Les jeux de la faim jouera aux côtés de la légende hollywoodienne Morgan Freeman. Rouillé Cundieff (Contes du capot, spectacle de Chappelle) a été engagé pour réaliser le film d’après un scénario de Macon Blair (Je ne me sens plus chez moi dans ce monde, The Toxic Avenger redémarrage). 57 secondes est basé sur une histoire du célèbre auteur britannique EC Tubb.

Highland Film Group cofinance le film et lancera prochainement les ventes au European Film Market. 57 secondes est encore aux premiers stades de la production, mais selon The Hollywood Reporter, le film est décrit comme un « thriller d’action exaltant » avec des nuances de science-fiction. Le synopsis de l’intrigue se lit comme suit :

57 secondes suit le blogueur technologique Franklin Fausti (Hutcherson), qui décroche une interview déterminante pour sa carrière avec le gourou visionnaire de la technologie Anton Burrell (Freeman). Après avoir déjoué une attaque contre le célèbre technophile, Franklin récupère un anneau mystérieux que Burrell a laissé tomber et découvre bientôt que l’anneau permet à son possesseur de voyager 57 secondes dans le passé. Poussé par la vengeance et avec le soutien de Burrell, Franklin utilise l’anneau pour démanteler la société pharmaceutique responsable de la mort de sa sœur. Mais il se retrouve bientôt empêtré dans une chaîne d’événements traîtres et brutaux avec bien plus que son propre destin en jeu.

Ancien enfant star et Jeux de la faim l’alun Josh Hutcherson joue le rôle principal, faisant son retour dans les longs métrages après trois ans. Depuis l’aboutissement de la Jeux de la faim franchise en 2015, Hutcherson est surtout apparu dans des films indépendants. Son dernier film grand public était la comédie de 2017, L’artiste du désastre. Cependant, Hutcherson a été la tête d’affiche de la série comique gravement sous-estimée Futur homme sur Hulu. L’émission a diffusé sa troisième et dernière saison en 2020.

Ce sera merveilleux de voir le Zathura star dans un autre film de science-fiction. Le réalisateur Rusty Cundieff est également ravi de collaborer avec Hutcherson et Freeman. Cundieff a publié la déclaration suivante via THR :

Je suis plus que ravi d’avoir les talents considérables de Morgan Freeman et Josh Hutcherson en tant que contributeurs à notre thriller de voyage dans le temps, 57 secondes. Aujourd’hui, nous avons des outils à portée de main qui nous permettent de réagir aux événements du moment, en court-circuitant notre temps pour réfléchir et envisager les conséquences. 57 secondes examine comment les émotions influencent le désir humain inné de résoudre les problèmes rapidement grâce à la technologie, qu’il s’agisse d’une arme à feu, d’une pilule ou d’un ordinateur. J’ai vraiment hâte de monter sur le plateau avec notre talentueuse distribution et notre équipe de production pour créer quelque chose de spécial.

Morgan Freeman apparaîtra ensuite aux côtés d’Al Pacino et Helen Mirren dans Sniff







Morgan Freeman se dirige vers le genre du film noir pour son prochain film, Renifler. Un thriller étoilé, Renifler verra Freeman jouer un détective qui découvre un monde souterrain caché de sexe, de drogue et de meurtre dans une riche communauté de retraités. Al Pacino, Danny DeVito et Helen Mirren jouent également dans Renifler – un acronyme pour Senior Nursing Institute & Family Foundation. Taylor Hackford (Ray, l’avocat du diable) d’après un scénario original de Tom Gray. Renifler devrait sortir fin 2022.

Pour ce qui est de 57 secondesle film n’a pas de date de sortie pour le moment mais devrait sortir sur les écrans en 2023. Photographie principale sur 57 secondes débutera en avril. D’autres annonces de casting sont attendues dans les semaines à venir.





