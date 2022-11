Morgan Freeman est en pourparlers pour participer à une série du film  »Lucy »

l’acteur acclamé Morgan FREEMAN est en pourparlers pour participer à une série dérivée du film de science-fiction »Lucie », sorti en 2014 et mettant en vedette Scarlett Johansson. Freeman reprendra son rôle de professeur Norman, qui sera vraisemblablement le principal responsable de la série.

Pour le moment, beaucoup plus de détails sur l’intrigue ne sont pas connus, ni si Johansson reviendra en tant que personnage titulaire. les producteurs EuropaCorp Oui Tournée villageoise Ils seront chargés de développer le projet, qui n’a pour le moment ni réalisateur ni scénariste officiel.

» Lucy » a raconté l’histoire d’une jeune femme dont le petit ami la trompe en lui donnant une drogue illicite, ce qui la conduit à être kidnappée. Après que ses ravisseurs aient implanté chirurgicalement un paquet chimique à l’intérieur d’elle, une partie de la substance est absorbée dans sa circulation sanguine, lui conférant des capacités télépathiques et télékinétiques.

Au fur et à mesure que l’histoire progresse, Lucy contacte le professeur Norman, qui lui donne des conseils sur ses nouveaux pouvoirs, réalisant qu’elle libère lentement 100% de sa puissance cérébrale.

Dirigée par Luc Besson, « Lucy » a rapporté 460 millions de dollars dans le monde, établissant ainsi le record du film français le plus rentable de tous les temps. Le film a reçu des critiques généralement positives de la part des critiques, dont beaucoup ont loué le caractère et la personnalité charmants de Johansson qui ont compensé de manière adéquate les trous de l’intrigue et les sauts dans l’histoire.

Pour le moment, on ne sait pas si le nouveau spin-off mettant en vedette Morgan Freeman servira de suite ou de préquelle, bien qu’EuropaCorp ait voulu faire une continuation des films depuis de nombreuses années. En 2017, la société de production a souhaité se concentrer à nouveau sur ses projets les plus aboutis, sa priorité étant une suite à »Lucy ».

Le spin off de « Lucy » n’a pas encore de titre officiel ni de date de sortie.