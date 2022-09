Morfydd Clark dit qu’elle n’avait aucune idée qu’elle auditionnait pour Le Seigneur des Anneaux lors de sa lecture initiale

Morfydd Clark est la star de la dernière série d’Amazon, Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir. Elle reprend le rôle de Galadriel, rôle précédemment tenu par Cate Blanchett dans la trilogie originale de Peter Jackson. La série, avec trois épisodes disponibles dès maintenant sur Prime Video, devrait être l’une des émissions les plus coûteuses et les plus vastes jamais mises en production. Pourtant, malgré le budget élevé et la connexion à l’une des franchises les plus appréciées au monde, Clark dit qu’elle n’avait aucune idée de ce pour quoi elle auditionnait lorsqu’elle est arrivée pour la première fois pour sa lecture.





Lors d’une interview avec Collider, Clark discute du processus d’audition et du manque d’informations lorsqu’elle lit pour sa part. Elle dit: « Je ne savais pas pour qui j’auditionnais, ce qui, je pense, était probablement assez bon dans mon cas, car cela aurait été écrasant. »

« Quand j’ai auditionné, ça s’appelait simplement Untitled Amazon Project. Quelqu’un dans ma salle d’audition m’a dit : ‘Tu sais ce que c’est ? C’est Le Seigneur des Anneaux.’ Je leur en suis éternellement reconnaissant parce que je suis ensuite allé dans la salle de bain et j’ai pris quelques respirations profondes, je me suis regardé dans le miroir et je me suis dit: ‘Tu dois changer tout ce que tu as décidé de faire pour cette audition parce que maintenant tu en sais plus .’ Je ne savais pas pour qui j’auditionnais, ce qui, je pense, était probablement assez bon dans mon cas car cela aurait été écrasant. Et puis, je suis arrivé en Nouvelle-Zélande, et c’est là que j’ai découvert pour qui je jouais et juste sur tout ce qui concerne la série. Nous avons ensuite eu quatre mois avant de commencer le tournage et l’entraînement. Il me restait encore beaucoup de temps pour comprendre ce qui se passait.

Apprenant qu’elle auditionnait pour un rôle dans un le Seigneur des Anneaux projet a certainement ajouté une certaine pression à l’audition. Cependant, comprendre la portée de la série et son importance l’a peut-être aidée à décrocher le rôle.





Clark appelle son rôle de Galadriel une expérience unique dans une vie

Faire partie de Le Seigneur des Anneaux franchise serait un rêve devenu réalité pour tout fan du genre fantastique. Clark est d’accord, disant que l’expérience de faire Les anneaux de pouvoir a été pleine d’opportunités uniques.

« Lorsque vous filmez quelque chose comme ça, j’ai eu tellement d’expériences uniques dans une vie en l’espace de deux ans, que je ne peux tout simplement pas croire qu’elles se soient produites. Vous vous pincez toujours. C’est comme ces jeux auxquels vous aviez l’habitude de jouer quand vous étiez enfant, juste en train d’être réalisés de la manière la plus épique. Et puis, le voir en est une toute autre version, et d’autres personnes le voient en est une toute autre version. comme des vagues sans fin de « Je ne peux pas croire que cela se produise ».

Clark restera vraisemblablement dans le rôle pendant les cinq saisons prévues de la série, car nous savons que Galadriel survit pendant des milliers d’années avant les événements de Le Seigneur des Anneaux. La série Prime Video continuera de changer la vie de Clark pour les années à venir, ce que l’actrice appréciera sans aucun doute. Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir premières tous les vendredis sur Prime Video, avec les trois premiers épisodes de l’émission disponibles dès maintenant.