More Than Miyagi: le nouveau documentaire sur Pat Morita

L'Oreal Paris L'Oréal Paris Infaillible More Than Concealer 2 en 1 Correcteur et Fond de teint 327 Cashmine 11ml

L'Oréal Paris Infaillible More Than Concealer 2 en 1 Correcteur et Fond de teint 11ml est un correcteur et fond de teint 2 en 1. Sa texture légère et fluide glisse sur la peau et se fond avec celle-ci. Grâce à sa formule 2 en 1, il recouvre les cernes et les imperfections et unifie le teint tout en offrant un