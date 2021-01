Morbius: Sony reporte le film Marvel avec l’acteur Joker Jared Leto à l’automne

Sony a de nouveau la sortie en salles du nouveau film Morbius déplacé du Spider-Verse par Marvel. En raison de la crise actuelle de Corona, les salles de cinéma toujours fermées dans le monde entier, le film ne sortira que ce printemps en salles le 8 octobre 2021 Commencez.

Cela fait maintenant presque exactement un an depuis première bande-annonce au film d’action et d’horreur du réalisateur Daniél Espinosa («Life») et un bref aperçu des principaux acteurs Jared Leto (« Joker », « Blade Runner 2049 ») comme Vampire et anti-héros des bandes dessinées Spider-Man spectacles.

Le personnage mystérieux et jusqu’à présent peu connu de l’univers Marvel représente l’un des adversaires les plus dangereux du super-héros dans l’original. Dans le film « Morbius », cependant, Spidey lui-même n’a pas joué le jeu.

Film d’horreur sombre avec Jared Leto dans le rôle de la bête sanguinaire

Après Venin « Morbius » est un autre spin-off des films « Spider-Man » et raconte l’histoire du Dr. Michael Morbius, qui souffre d’une maladie rare. Afin de mettre un terme à ses souffrances à long terme, il a développé un remède possible, qu’il a testé lui-même.

Apparemment, les moyens expérimentaux aident et donnent Morbius même des pouvoirs surhumains. Cependant, il en développe également un insatiable Soif de sang et fait de lui un vivant vampirequi erre la nuit dans les rues comme une bête sanguinaire à la recherche d’une nouvelle victime.

Jaret Leto devient le nouvel anti-héros de Marvel Morbius © Sony Pictures

Jared Leto décrit le film « Morbius » dans une interview récemment publiée comme film Marvel sombrequi est similaire à celui de « Venom » Note R devrait recevoir:

« C’est un Dr. L’histoire de Jekyll et Mister Hyde qui est tout simplement énorme et amusante. C’est aussi un peu effrayant par endroits – ce qui, à mon avis, est plutôt inhabituel pour ce genre (de super-héros). J’en suis très enthousiasmé. Ce devrait être un film pop-corn formidable et divertissant. «

Les autres acteurs incluent Matt Smith («Doctor Who»), Tyrese Gibson (série «Fast & Furious»), Adria Arjona («Pacific Rim 2: Uprising») et Jared Harris («Chernobyl»).

La première bande-annonce apporte également un invité surprise Michael Keaton comme vautour en dehors Spider-Man: retour à la maison dans le jeu. L’ampleur de son rôle reste un secret.

Venom 2 et Spider-Man 3 seront-ils également retardés?

Pendant ce temps, Sony aide à développer Venin 2 déjà une suite du film à succès avec Tom Hardy et Woody Harrelson, qui est apparu dans Été 2021 devrait venir dans les cinémas. Il est toujours possible de savoir si la date de sortie sera reportée ici également. À la fin de l’année, il y aura également des retrouvailles avec Tom Holland Spider-Man dans la troisième partie donnez la ligne dans le MCU.