Morbius : Qui est l’adversaire Vampire et Spider-Man dans le nouveau film Marvel ?

Après Peter Parker en dernier Spider-Man : Pas de retour à la maison dû faire face à divers adversaires bien connus, on apprend avec eux Morbide bientôt rencontrer un nouvel adversaire du héros Marvel. Nous vous présentons ci-dessous l’anti-héros noir un peu plus précisément.

Avant le cinéma : Morbius dans la BD

Sa première apparition a été célébrée par Gil Kane et Roy Thomas personnage créé dans la bande dessinée L’incroyable Spider-Man #101 à partir de 1971. Michel Morbius, comme le nom complet du personnage est, est né en Grèce. Son père était cinéaste et peintre, et sa mère tenait une librairie avec le grand-père du garçon. Parce que Michael avec un trouble sanguin extrêmement rare et mortel est né, sa mère le laissait rarement sortir.

Comme un adulte il a étudié la biochimie et a essayé avec son meilleur ami Emil de trouver un remède à sa maladie. Quelque temps plus tard, il persuada Emil de suivre une thérapie risquée : ils utilisèrent une partie de leur travail en haute mer chauves-souris vampire en association avec la thérapie par électrochocs. Au début, cela semblait fonctionner, car en fait, Michaels pouvait maladie guérie volonté. Cependant, le traitement avait effets secondaires importants.

Peu de temps après, Michaels a commencé lui-même changer de corps et il s’est transformé en une sorte de vampire. Contrairement aux personnages Marvel comme Blade ou Dracula, Morbius n’est pas un vrai vampire, puisqu’il en a été créé artificiellement. En plus des changements physiques, il a également été surmonté forte soif de sang: Il a tué son ami Emil et s’est enfui. Après qu’un autre navire l’ait récupéré, il s’est nourri du sang de l’équipage avant de se cacher plus tard à New York.

Dans les premières années, Morbius principalement dessiné comme un méchant, qui se heurte régulièrement à Spider-Man. Une fois, il réussit même à boire du sang de la sympathique araignée du quartier, qui était sa Le vampirisme guéri temporairement. Au fil du temps, le vampire vivant, comme on l’appelle souvent, s’est allié de temps en temps au crawler. Ils se sont battus ensemble contre Carnage. Morbius a également fait équipe avec Venom et Black Cat.

Morbius combattait régulièrement Spider-Man © Marvel Comics

Un a suivi Transformez-vous en anti-héros et parfois, il s’est même associé à d’autres personnages Marvel plus louches pour se battre pour le bien. la Cavalier fantôme a recruté Michael pour Fils de minuitqui se sont donné pour mission de protéger le monde des dangers surnaturels. Au fil des ans, cette escouade d’anti-héros a inclus des personnalités bien connues telles que Blade, Iron Fist, Moon Knight ou Doctor Strange.

Mais les Midnight Sons ne sont pas la seule équipe que Morbius a rejointe au fil des ans. De plus, il a également été membre du Légion des monstres, qui s’est donné pour tâche de protéger les autres monstres de divers dangers. En plus du vampire vivant, il y avait aussi Frankenstein, Ghost Rider, le Loup-garou de nuit et le punisseur partie de l’équipe. De plus, bien que Michael soit apparu dans divers événements comiques, il y a rarement joué un rôle important.

Comme de vrais vampires, Morbius doit boire du sang © Marvel Comics

Morbius est plus un pseudo-vampire, mais ne partage pas les faiblesses de ses homologues de race pure, comme la lumière du soleil. D’un autre côté, il lui manque certains de ses pouvoirs, comme la capacité de changer sa forme. En retour, il possède une endurance, une vitesse et une force surhumaines. De plus, il a de fortes pouvoirs d’auto-guérisonles gens peuvent-ils hypnotiser et voler. De plus, Morbius doit revenir de temps en temps boire du sangbien qu’on ne sache pas à quelle fréquence il doit le faire.

Au cinéma : Morbius dans son propre film

Après divers reports, le premier long métrage sur le vampire vivant est désormais dans les starting-blocks. incarné en lui L’acteur oscarisé Jared Leto (Suicide Squad) le brillant Michael Morbius. Comme dans les comics, il souffre d’une maladie sanguine rare dans le film et cherche un remède. Cependant, quelque chose ne va pas et il se transforme en monstre aux pouvoirs surhumains.

D’ailleurs, c’est encore flou dans quel univers la dernière émanation du L’univers Spider-Man de Sony jouera. Les bandes-annonces précédentes contenaient à la fois Allusions à l’univers cinématographique Marvel et la trilogie Spider-Man de Sam Raimi et les films The Amazing Spider-Man. Il serait également concevable que le vampire vivant partage un univers avec Venom. Cependant, toutes ces références pourraient n’être qu’une coïncidence et le film se déroule dans un univers à part.

Nous pouvons en être sûrs à partir du 31 mars 2022quand « Morbius » sortira dans les salles allemandes.

