Morbius part-il pour une aventure à travers le multivers ?

La première sortie de Michael Morbius de Jared Leto verra-t-elle l’anti-héros vampirique explorer le multivers ? Un Tweet d’un fan de Marvel aux yeux d’aigle @hzjoetv a certainement fait réfléchir les gens. L’utilisateur a répertorié de nombreuses pièces du puzzle d’un assortiment de franchises qui ont été repérées jusqu’à présent dans le matériel de marketing pour Morbius, et beaucoup se demandent si le film verra le bon (ish) docteur se lancer dans une aventure à travers la folie du multivers.

En voyant les différents éléments se replier Morbius tout à fait comme cela fait que l’on se demande ce qui se passe exactement. Aperçus de personnages et de détails comme ceux de Sam Raimi Homme araignée franchise, la Univers cinématographique Marvel, L’incroyable homme-araignée série et Tom Hardy Venin la franchise a toutes été repérées dans les différentes bandes-annonces et images publiées jusqu’à présent, et on ne sait pas exactement comment tout cela existe dans le monde de Morbius.

Donc, cela soulève la question, Morbius entrera-t-il dans le multivers ? Ces scènes pourraient toutes se dérouler dans des mondes différents dans lesquels Morbius se rend tout au long du film, ce qui entraîne des accrochages avec des gens comme Michael Keaton. Spider-Man : Retrouvailles méchant The Vulture, avec l’anti-héros peut-être capable de traverser les univers alternatifs en raison de ses nouveaux pouvoirs? Cela peut sembler fou, mais ce serait sûrement un moyen intéressant de présenter Morbius, ainsi que de poursuivre le récent développement multiversal de Sony et du MCU.

Morbius La star Jared Leto a évoqué cette possibilité dans une interview précédente, l’acteur suggérant que non seulement le personnage entrerait dans la mêlée du multivers, mais qu’il finirait également par être impliqué dans la tristement célèbre équipe The Sinister Six. « Dans la version cinématographique de Morbius que nous vous proposons maintenant, il fait également partie d’un univers beaucoup plus vaste », a expliqué Leto. « Si vous avez vu la dernière bande-annonce de Spider-Man: No Way Home, vous savez que le Multivers a officiellement ouvert ses portes et qu’il existe toutes sortes d’opportunités pour les méchants de se rencontrer, de prospérer et peut-être même de nourrir leurs intentions les plus sinistres. C’est tout ce que je vais dire pour le moment.

Bien que ce ne soient que des spéculations amusantes à ce stade, ce que nous savons de Morbius est qu’il est réalisé par Daniel Espinosa et écrit par Matt Sazama et Burk Sharpless, et met en vedette Jared Leto dans le rôle de Michael Morbius, aux côtés de Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal et Tyrese Gibson. Morbius présentera l’un des personnages les plus fascinants et les plus conflictuels de Marvel, alors que Jared Leto se transforme en l’énigmatique anti-héros, Michael Morbius. Dangereusement atteint d’une maladie sanguine rare et déterminé à sauver d’autres personnes qui subissent le même sort, le Dr Morbius tente un pari désespéré. Ce qui apparaît au premier abord comme un succès radical se révèle bientôt être un remède potentiellement pire que le mal.

Basé sur le personnage de Marvel Comics Morbius, le vampire vivant, et produit par Columbia Pictures en association avec Marvel, Morbius devrait sortir aux États-Unis le 28 janvier 2022, après avoir été retardé par rapport à sa date initiale de juillet 2020 en raison de la situation mondiale actuelle.





