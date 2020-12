« Morbius »: Nouvelle bande-annonce publiée avec l’introduction de Jared Leto

Jared Leto apparaît dans un message spécialement enregistré qui ouvre une bande-annonce internationale pour « Morbius » par Sony, que Leto appelle un « Rôle passionnant dans un univers en expansion. »

Situé dans l’univers des personnages de merveille de Sony Pictures, le nouveau film du réalisateur Daniel Espinosa aller chez le scientifique Michael Morbius transformé en un vampire vivre après avoir utilisé une science expérimentale pour guérir sa maladie du sang à vie.

Lorsque vous essayez de ralentir votre nouveau et écrasant soif de sang Lorsqu’il attaque des criminels, les capacités vampiriques de Morbius font de lui une cible pour les agents implacables de la FBI Alberto Rodríguez et Simon Stroud.

«Morbius, l’homme est un personnage assez complexe. C’est ce qui m’a vraiment attiré », a déclaré Leto à IGN à propos du méchant de Homme araignée et parfois l’anti-héros, son premier rôle de super-héros dans un film depuis qu’il a joué le Joker chez DC et Warner Bros « Suicide Squad ».

«Il y a une ligne dans le film où Morbius dit qu’il est mort toute sa vie et qu’il se sent maintenant plus vivant que jamais. Je pense que cela résume tout », a déclaré Leto.