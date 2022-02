Morbius montre une nouvelle affiche officielle avec une date de sortie pour le 31 mars

Une nouvelle affiche sur le film inaccessible mais tant attendu, « Morbius »vient d’être montré par lui-même Jared Leto. Sur son Twitter officiel, l’acteur principal du film a publié une nouvelle promo indiquant le 31 mars comme date de sortie du film, après avoir été retardé à plusieurs reprises. « Morbius »se place comme le nouveau spin off de l’univers de homme araignéeétant l’un des ennemis les plus gênants auxquels le héros arachnide est confronté.

Sur l’affiche, on peut voir un Jared Leto harcelé par les yeux rouges caractéristiques du personnage, en plus de présenter une sorte d’effet sonore, faisant allusion aux pouvoirs que présente Morbius. L’affiche semble présenter une esthétique de conflit dans son arrière-plan, représentant divers événements malheureux dans son arrière-plan, complétant le style typique d’affiche de personnage de film de bande dessinée.

Il semble que la pandémie ait été le principal ennemi de Morbius, car depuis sa première originale le 10 juillet 2020, le film n’a fait que faire attendre les fans avec plusieurs retards, le plus récent étant du 28 janvier à mars, après l’augmentation dans les cas de COVID en raison de la variante omicron.

Certains ont même souligné que les modifications dans les dates de sortie ont été faites pour introduire ce nouveau personnage dont peu ont entendu parler de manière favorable, et ainsi obtenir de bonnes ventes au box-office. Cependant, avec la récente « Spider-Man : Pas de retour à la maison » et son grand succès sur les panneaux d’affichage, en plus de la bonne première de » Venom: Qu’il y ait carnage »qui appartient également à Sonyon s’attend à ce qu’il soit également placé dans une bonne position de vente.

Morbius pourrait être intégré à la fois à la franchise Sony et à l’univers cinématographique Marvel, étant donné que le personnage est l’un des principaux ennemis de Spider-Man dans les bandes dessinées. Avec le multivers élargi dans l’ancien épisode de l’homme-araignée, nous pourrions voir à l’avenir un Jared Leto participer à un film de merveilleBien que ce ne soient que des spéculations.

Le film aura une perspective anti-héros de type Venom, et les téléspectateurs ont même vu le bâtiment Oscorp de »L’incroyable Spider-Man 2 » Sony en arrière-plan des bandes-annonces du film.