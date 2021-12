« Morbius » montre ses pouvoirs dans une nouvelle bande-annonce

L’équipe de Sony Pictures est extrêmement occupée à créer de nouveaux films inspirés par certains des méchants les plus redoutables et les plus puissants jamais affrontés par Spider-Man, l’un des héros les plus acclamés de Marvel Comics. Avec un film sur Kraven le chasseur en développement, Jared Leto se prépare pour la première de « Morbius », l’un des projets les plus attendus du studio de cinéma.

Après la première de « Venom : Let There Be Carnage » et l’arrivée toujours plus proche de « Spider-Man : No Way Home », un film produit en collaboration avec Marvel Studios, « Morbius » présentera la première version live action de ce personnage. , l’attente n’a donc pas été longue à venir parmi les fans de son homologue imprimé. Des attentes qui ont été à nouveau relevées avec une nouvelle avancée.

Sony Pictures a choisi de présenter, sans aucun spoil, une séquence complète du film dans laquelle, sur trois minutes, on voit Leto en pleine transformation tout en usant de ses nouveaux pouvoirs vampiriques, entrer dans une intense frénésie meurtrière avant de reprendre sa forme humaine. .

La première bande-annonce du film a anticipé le retour de Michael Keaton dans son interprétation de Vulture, le méchant de « Spider-Man: Homecoming ». Après la séquence post-générique de « Let There Be Carnage », les fans de Marvel attendent de savoir comment ce film se connectera aux autres films de Spider-Man.

Sous la direction de Daniel Espinoza, connu pour son travail sur le film d’horreur/science-fiction « Life », Jared Leto incarne le Dr Michael Morbius, qui, après avoir souffert toute sa vie d’une étrange maladie dans le sang, ses recherches en guérissant son la maladie commence un traitement expérimental qui le transforme en un vampire féroce.

Jusqu’à présent, Marvel Studios n’a pas confirmé les liens possibles que ce film pourrait présenter avec son propre univers narratif, il ne s’agirait donc que d’attendre sa première, qui est prévue pour le premier trimestre 2021.