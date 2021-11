Morbius : Jared Leto présente sa transformation dans un nouveau trailer

Sony Pictures continue d’élargir sa gamme de films inspirés des méchants de Spider-Man avec « Morbius », représentant sa plus récente collaboration avec Marvel Studios à travers deux films à succès « Venom », en plus de sa trilogie centrée sur le héros qui grimpe aux murs, avec Jared Leto en tant que protagoniste d’un film qui, après des retards interminables, a enfin une date de sortie officielle en janvier 2022.

Après avoir suscité beaucoup d’enthousiasme avec sa première bande-annonce au début de l’année dernière, Sony Pictures a dévoilé une nouvelle bande-annonce en prévision de l’arrivée de « Morbius » sur grand écran, avec quelques références subtiles au monde dans lequel Spider-Man habite, faisant allusion à l’inclusion possible de Leto dans la ligne narrative du MCU.

Jared Leto incarne Michael Morbius, un brillant médecin qui lutte contre une étrange maladie qu’il a lui-même combattue toute sa vie afin de sauver d’autres personnes confrontées à ce mal, qui, dans sa recherche désespérée d’une guérison, il finit par se transformer en vampire.

Leto partage les crédits avec Tyrese Gibson, Matt Smith, Adria Arjona et Michael Keaton, qui reprendront apparemment son rôle de Volture après ses débuts dans « Spider-Man: Homecoming ». De plus, la référence rapide à Venom à la fin de la bande-annonce devrait mettre les fans de MCU en alerte, en particulier après les événements à la fin de « Let There Be Carnage ».

Jared Leto n’est pas étranger aux films de super-héros. Après sa participation limitée en tant que Joker dans le film DC « Suicide Squad », sorti en 2016, l’acteur oscarisé a eu une seconde chance avec le personnage dans la séquence finale de « Zack Snyder’s Justice League », la participation lui a donné de meilleurs commentaires et éloges des fans.

« Morbius » a un scénario développé par Matt Sazama et Burk Sharpless sous la direction de Daniel Espinosa, un cinéaste suédois d’origine chilienne qui s’est déjà fait une réputation auprès de la critique grâce à des films comme « Life », « Safe House » ou « Child 44 ». Le film a une date de sortie prévue pour le 28 janvier 2022.