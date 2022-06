Morbius flops à nouveau au box-office, même après le torrent de mèmes

Morbius a de nouveau échoué au box-office après avoir été réédité en salles par Sony. Il devait initialement sortir en 2020 avant que COVID ne finisse par retarder la sortie de deux ans. Lorsque le film est finalement arrivé, il a reçu des critiques extrêmement négatives, bien que la performance de Matt Smith en tant que méchant principal ait reçu des éloges et n’ait rapporté que 163 millions de dollars dans le monde.

On pourrait dire que le seul domaine où Morbius réussi était dans les mèmes Internet, suite à une cascade de blagues se moquant de la bombe Marvel. Un mème particulier était une parodie inspirée des Power Rangers appelée « Morbin ‘Time », qui a même attiré l’attention de la star Jared Leto, qui a fait sa propre vidéo de blague en réponse. Cette activité sur Internet a incité Sony à rééditer le film.

Diverses théories ont été avancées sur d’autres sites d’information tels que Rant d’écran et Forbes sur pourquoi Sony déciderait de rééditer quelque chose qui était selon toutes les indications un flop. Croyez que le battage médiatique lié aux mèmes se traduirait enfin par une action au box-office, ressemblerait à un bon sport en réagissant aux mèmes des fans de manière amusante, en comprenant mal le fonctionnement des mèmes Internet et en jouant pour donner aux théâtres quelque chose de « nouveau » à jouer sur un week-end mort, ou pour garder le nouvel anti-héros de Leto dans le cycle de l’actualité (qui a réussi).

Quelle que soit la raison, à la fin, le Morbius la réédition n'a rapporté que 300 000 € sur 1 037 écrans. En comparaison, Top Gun : Maverick, le gagnant du box-office, a encaissé 86 millions de dollars lors de son deuxième week-end. Il semble que Sony n'ait réussi qu'à rappeler aux gens que le film n'est pas très bon. Cela a également prouvé qu'il y a une grande différence entre les gens qui veulent se moquer d'un film en ligne et ceux qui veulent le voir en salles sur grand écran.





La vue d’ensemble

Bien que selon toutes les indications, l’échec de Morbius ne semble pas avoir stoppé les plans de Sony pour continuer à construire leur univers cinématographique Spider-Man, qui a tout commencé par le succès fou de Venin Au box-office. Morbius met en place un éventuel film Sinister Six en faisant apparaître Vulture de Michael Keaton pour non pas une mais deux séquences à mi-crédit qui n’ont aucun sens.

Kraven le chasseuravec Aaron Taylor-Johnson et Ariana DeBose, un autre rôle principal probable de Sinister Six, sortira en 2023. Un Madame Web film mettant en vedette Dakota Johnson dans le rôle-titre est censé aller de l’avant. Et bien sûr, il y a Venin 3, qui a été confirmé au CinemaCon en avril 2022. Avec autant de films qui avancent, il sera intéressant de voir s’ils deviennent des succès au box-office. Et s’ils le font, s’ils auront la réception critique qui va avec.

Il n’a donc pas été annoncé s’il y aura ou non un Morbius 2, même s’il n’est pas sous-titré « Morbin’ Time ». Bien que cela semble certainement peu probable à ce stade. Cependant, il est toujours possible pour Leto d’apparaître comme le personnage dans un rôle de soutien dans l’un des films mentionnés ci-dessus. Des choses plus étranges se sont produites, comme l’apparition de Keaton malgré son origine dans un univers Marvel différent.