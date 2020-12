Morbius fait partie d’un univers Marvel en expansion taquine Jared Leto

Parallèlement à la sortie d’une nouvelle bande-annonce internationale pour la prochaine adaptation de bande dessinée de Sony Morbius, la star principale Jared Leto a également fourni une nouvelle vidéo promotionnelle dans laquelle il discute du film et fait même allusion à Morbius être lié à un certain webslinger sage-cracking. Bien qu’il y ait eu des indices concernant le lien du film avec les MCU Homme araignée, à la fois subtile et pas si subtile, c’est la première fois que Leto lui-même aborde le rôle du personnage dans «l’univers en expansion».

« Dans le film, je joue un nouveau personnage de Marvel qui tente de guérir sa conception de sang à vie avec la science expérimentale. Dans le processus, je me transforme en un vampire vivant. C’est un peu ce qui se passe, et je pense que ça va être un jeu amusant et j’ai hâte que vous le voyiez. C’est un rôle passionnant dans un univers en pleine expansion, il y a beaucoup à espérer. «

Tandis que Jared Leto ne nomme pas Homme araignée plus précisément, la bande-annonce initiale de Morbius a déjà gâché l’arrivée de Michael Keaton Spider-Man: retour à la maison méchant, Adrian Toomes AKA The Vulture, qui en soi lie ce monde à celui d’au moins une partie du MCU. Si cela ne suffisait pas déjà, il y a même une photo de Michael Morbius de Leto passant devant un gros graffiti représentant Spidey dans toute sa gloire.

Pour ajouter encore plus de poids à la spéculation, le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a précédemment révélé que le nouvel accord entre Disney et Sony Pictures le permettait Homme araignée pour « traverser les univers cinématographiques » en disant: « Spider-Man est une icône et un héros puissants dont l’histoire traverse tous les âges et tous les publics du monde entier. Il se trouve également être le seul héros doté du superpuissance pour traverser les univers cinématographiques, alors que Sony continue de développez leur propre Spidey-verset vous ne savez jamais quelles surprises le futur pourrait réserver. «

Avec les rumeurs persistantes et la supposée récente révèlent que Spider-Man 3 mettra en vedette divers méchants et même des précédents Homme araignée incarnations dans la prochaine suite de MCU, ce ne peut sûrement être qu’une question de temps avant Morbius et Tom Holland Homme araignée se retrouvent face à face à l’écran, peut-être avec un peu de Tom Hardy Venin jeté pour faire bonne mesure. Ajouter Mahershala Ali Lame aux débats ainsi que et tout à coup, les pulsations du public seront si rapides que les cinémas auront besoin d’ambulanciers en attente.

Morbius suit: « L’un des personnages les plus fascinants et les plus conflictuels de Marvel arrive sur grand écran alors que Jared Leto, lauréat d’un Oscar, se transforme en un anti-héros énigmatique, Michael Morbius. Morbius tente un pari désespéré. Ce qui au premier abord semble être un succès radical se révèle bientôt être un remède potentiellement pire que la maladie. «

Réalisé par Daniel Espinosa, Morbius met en vedette Jared Leto dans le rôle de Michael Morbius aux côtés de Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal et Tyrese Gibson. Morbius devrait être publié le 19 mars 2021, après avoir été retardé d’une date initiale de juillet 2020 en raison de la situation mondiale actuelle. Leto a fait allusion à un univers partagé lors d’une vidéo promotionnelle qui a été publiée avec la nouvelle bande-annonce internationale qui nous vient avec l’aimable autorisation de Sony Pictures Movies.

Sujets: Morbius le vampire vivant