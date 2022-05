Morbius est une tendance et beaucoup plaisantent avec sa suite

sony/merveille

Morbius a été un échec au box-office et les critiques n’ont pas non plus été bienveillantes avec la bande qui est actuellement à la mode sur les réseaux à la suite de blagues.

Morbius raconte l’histoire d’un médecin qui souffre d’une maladie étrange dans son sang et décide de subir un traitement non conventionnel avec des chauves-souris et de l’ADN modifié qui entraîne une conséquence imprévisible : Michael devient un vampire vivant avec une soif de plasma humain et de superpuissances telles que la capacité de voler, une force surhumaine et même un radar d’écholocation.

Le film a échoué au box-office et les critiques ont été assez sévères avec le film mettant en vedette Jared Leto. L’intention de Sonypour booster votre Univers des personnages de Spider-Man C’était une tentative ratée, mais si nous prenons en compte la scène post-crédits avec Michael Keaton dans le rôle de The Vulture, nous pouvons supposer qu’il est toujours prévu de faire les débuts du Six sinistres contre Spidey dans les films. Patience!

Mèmes implacables !

Pendant ce temps, les réseaux sociaux sont implacables avec Morbius et les utilisateurs ont fait preuve de créativité pour plaisanter sur la possibilité d’un deuxième volet du film. Les plus créatifs ont même déclaré que l’algorithme de Twitter ne reconnaît pas le sarcasme et nomme à la fois le vampire vivant pourrait donner le mauvais message à la société de production pour lancer la suite.

Le nom Morbius Il est utilisé dans différentes phrases qui ornent les mèmes de toutes sortes et couleurs. Le maximum que vous pouvez lire est « C’est l’heure du morbin »la phrase que ces fans de merveille ils veulent entendre dire Jared Leto dans sa deuxième opportunité en tant que médecin guéri avec le sang de chauves-souris exotiques qui a fini par lui donner des pouvoirs incroyables. Pour tout cela, l’acteur a dit dans le passé que son personnage « Vous avez rendez-vous avec le destin » se référant à une confrontation avec Spiderman de Tom Holland.

Cependant, et compte tenu du fait que dans Tomates pourries le film maintient une acceptation de 71% par le public, nous pouvons supposer qu’il y a une certaine partie du fandom qui ne verrait pas d’un mauvais œil que l’histoire de Morbius a eu sa suite au cinéma. A noter également que le film bénéficie de bons chiffres sur la plateforme Apple TV et c’est toujours un bon indicateur pour les décideurs.

+ Que disent-ils de Morbius dans les réseaux ?

