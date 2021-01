Morbius est un grand film de pop-corn amusant qui fait peur à Jared Leto

Le succès du solo de Tom Hardy Venin Le film a incité Sony à devenir plus ambitieux avec leur franchise en plein essor basée sur des personnages du Homme araignée mythologie. La prochaine étape est Morbius dans lequel Jared Leto jouera le rôle de l’anti-héros titulaire. Dans une interview avec Variety, Leto a révélé que Morbius le verra explorer un personnage de type « Jekyll and Hyde » dans un grand film amusant.

« [It’s] une histoire de Jekyll et Hyde qui est juste grande et amusante, et parfois un peu effrayante, ce qui est, je pense, différent pour ce genre. Et je suis excité à ce sujet. Cela devrait être un grand film de pop-corn amusant. «

Dans les bandes dessinées, le docteur Michael Morbius était un scientifique qui travaillait avec une espèce spéciale de chauve-souris pour trouver un remède à une maladie grave. Ses expériences ont mal tourné et Morbius a été transformé en un vampire vivant, qui doit se nourrir du sang de ses victimes pour survivre.

Bien qu’il ait commencé comme un méchant pour Spider-Man, le personnage de Morbius a rapidement gagné en popularité et le prochain film le présentera comme le solo principal. Dans une interview précédente, Jared Leto avait laissé entendre que Morbius mènera un jour à des croisements avec des personnages d’autres films dans l’expansion de Sony Homme araignée univers cinématographique.

Alors que Leto a décrit Morbius en tant que film pop-corn amusant, l’acteur oscarisé prend toujours son travail très au sérieux. La dernière fois qu’il a travaillé sur le film « pop-corn » Suicide Squad en tant que Joker, Leto est devenu un acteur à la méthode complète, se donnant beaucoup de mal pour devenir le Clown Prince of Crime. Selon l’acteur, sa méthode d’agir est simplement un désir de s’assurer qu’il joue au mieux de ses capacités, tant que cela ne gêne pas les autres personnes impliquées dans la réalisation du film.

« J’apprécie le terme [method acting], Je pense que c’est un peu trouble, la définition. Et ça, ça pourrait aussi être vraiment prétentieux. Je pensais que c’était mon travail de me présenter et de faire le meilleur travail possible. C’est mon travail de me présenter, de faire tout ce que je peux, d’être trop préparé. Et pour livrer. C’est aussi mon travail de me présenter et, vous savez, d’être un plaisir de travailler avec. Et, et, et, et être collaboratif et avoir une bonne expérience sur le plateau. «