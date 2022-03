Morbius devrait avoir le week-end d’ouverture du film Spider-Man le plus bas

Il est difficile de prédire à quel point les choses auraient été différentes dans l’industrie du cinéma si la pandémie de Covid ne s’était jamais produite, mais il est possible que la sortie de la semaine prochaine de Morbius aurait pu voir une meilleure projection que le week-end d’ouverture de 40 à 60 millions de dollars prévu. Avec des changements de date de sortie constants, quelques premiers signes que le film n’est pas le film Sony Marvel le mieux assemblé, et une rumeur de tentative improvisée de lier le film au MCU, les choses ne semblent pas incroyables pour le film de l’univers Spider-Man. avec des prédictions qui en font l’ouverture d’action en direct la plus basse de tous les films basés sur Spider-Man.

Bien qu’en termes de pandémie, jusqu’à 60 millions de dollars lors d’un week-end d’ouverture ne soient certainement pas à renifler, suite au succès massif des précédents films de Sony Spider-Man Universe Venin et Venom : qu’il y ait carnageet bien sûr la traversée de l’univers Spider-Man : Pas de retour à la maison, il y avait beaucoup d’attentes sur Morbius pour obtenir un coup de pouce du récent film MCU pour poursuivre le succès de la sortie Marvel de Sony. Cependant, si les volumes prévus s’avèrent exacts, alors la chance de Spider-Man ne semble pas avoir déteint sur le vampire vivant.

Sony avance actuellement avec son univers Spider-Man, avec Kraven le chasseur déjà en tournage avec Aaron Taylor Johnson dans le rôle-titre, et Dakota Johnson apparaissant dans un prochain Madame Web film, et il y a beaucoup à faire Morbius pour prouver que tout se passe comme prévu. Cependant, bien que le réalisateur du film ait dévoilé un certain nombre de spoilers sur la façon dont Morbuis liens vers le MCU, il y a eu beaucoup de négativité à propos du film ces derniers jours grâce à certains suggérant que de nombreux changements ont été apportés au film par rapport à ce que la bande-annonce semblait suggérer.

Morbius se tiendra sur son propre mérite, mais beaucoup s’attendaient à une clause Spider-Man.





Via : inverse.com

Spider-Man : Pas de retour à la maison a réuni le MCU et Sony Spider-Man Universe en décembre de l’année dernière, et avec cela est venu un énorme poids d’attentes concernant les futurs films Sony et s’ils se connecteront à nouveau au MCU. L’original Morbius les bandes-annonces ont suggéré un grand rôle pour Michael Keaton en tant que Vulture, un personnage vu dans le MCU qui se dirige maintenant vers l’univers Sony, mais avec toutes les références à Spider-man, il a été suggéré que ce rôle a été réduit à une apparence plus petite, presque camée, qui n’a pas de sens pour les nombreux premiers téléspectateurs.

Ce que Sony essaie de réaliser est quelque chose qui reste un peu mystérieux. Avec leurs deux Venin films, ils semblaient avoir une prise ferme sur la direction que prenait leur univers et le faisaient avec succès. L’introduction de Morbius semble avoir beaucoup moins d’impact auprès du public potentiel, qui semble prêt à le prendre ou à le laisser et ne le considère pas comme un événement cinématographique incontournable. Si cette réflexion s’avère être la façon dont l’adaptation par Sony de personnages moins connus est perçue par le public cinéphile, cela pourrait causer des problèmes pour leurs prochains films.





