Morbius de Sony a été repoussé plus de fois que les nouveaux mutants

Avec la dernière annonce de Sony qui Morbius sera retardé, le film a maintenant été retardé plus de fois que Les nouveaux mutants. Morbius, avec Jared Leto, devait sortir le 28 janvier 2022. Cependant, Morbius a maintenant été repoussé au 1er avril 2022, après une récente vague de cas de COVID due à la variante Omicron.

Geek To Me Radio a partagé un tweet comparant combien de fois Morbius a été retardé et combien de fois Les nouveaux mutants a été retardé. La nouvelle date de sortie est le cinquième changement de date de Morbius alors que Les nouveaux mutants a eu des changements de quatre dates.

Cependant, une chose à souligner dans les changements de date est la durée des délais. Morbius devait sortir pour la première fois le 10 juillet 2020 et sortira maintenant environ 9 mois plus tard. Les nouveaux mutants devait sortir le 13 avril 2018 et n’est sorti que le 28 août 2020.

Morbius peut au moins imputer ses difficultés de libération à COVID-19. Il n’y a pas eu beaucoup de rapports sur le drame en coulisses, qui a tourmenté Les nouveaux mutants ainsi que des conflits commerciaux. Les nouveaux mutants a également dû faire face à l’acquisition de Fox par Disney, ce qui a entraîné un remaniement des dates de sortie de nombreux films de Fox à l’époque. Les nouveaux mutants était l’une des situations les plus malheureuses, mais quelque peu hilarantes, à suivre à Hollywood.

Une fois Les nouveaux mutants est sorti, il a été essentiellement mis hors de sa misère, faisant ses débuts à un moment de la pandémie où de nombreux théâtres n’étaient pas ouverts de toute façon. Il n’a pas bien marché au box-office et qui sait comment cela se serait passé s’il était sorti pendant une période de normalité.

Morbius a une situation plus positive en cours. Il semble que Sony retarde simplement à nouveau le film par prudence au cas où la situation d’Omicron s’aggraverait. Sony a eu beaucoup de succès en 2021 avec les deux Venom : qu’il y ait un carnage et Spider-Man : Pas de chemin à la maison.

Avec le multivers déchaîné dans l’univers de Spider-Man après les événements de Pas de chemin à la maison, de nombreux fans attendent avec impatience la prochaine entrée dans l’univers Spider-Man de Sony. Les bandes-annonces ont semblé bonnes jusqu’à présent et certains liens du MCU, comme une apparition de Vulture de Michael Keaton, ont des fans qui se demandent où se déroule ce film.

Morbius sortira en salles (espérons-le) en avril. Il est réalisé par Daniel Espinosa et met en vedette Leto, Jared Harris, Tyrese Gibson, Matt Smith et Adria Arjona.





