Morbius : Cela arrivera-t-il au streaming ?

Il sortira en salles le 31 mars. Morbius, le film qui raconte l’histoire d’un médecin qui souffre d’une étrange maladie du sang qui le tue lentement et grâce à un traitement révolutionnaire qui comprend des chauves-souris, il est guéri. Ce qu’il ne sait pas, c’est que cela « miracle » Elle s’accompagne de graves conséquences qui affecteront votre vie pour toujours.

Michael Morbius a maintenant une force surhumaine, une vitesse incroyable, la capacité de voler et un radar d’écholocation. Mais tous ces bienfaits s’accompagnent d’une soif incontrôlable de sang humain qui lui fera franchir les frontières entre ce qui est bien et ce qui est mal. Héros ou méchant ? La ligne sera floue sur le film du Sony Univers des personnages de Spider-Man.

Quand Morbius arrive-t-il au streaming ?

Le film a un casting de luxe dirigé par le lauréat de l’Oscar, Jared Leto et des noms propres comme Michael Keaton, Adria Arjona, Matt Smith, Tyrese Gibson, Jared Harris, Corey Johnson, Archie Renaux et Charlie Shotwell. Le film a souffert plus que nécessaire pour atteindre le cinéma en raison de la pandémie causée par COVID-19, mais nous pouvons déjà confirmer que sa première est inamovible.

Certains fans se demandent quand il arrivera Morbius au streaming et sur quelle plateforme nous pouvons profiter du film. Dans ce cas, hbo max sera le service dans lequel nous pourrons voir le film mettant en vedette Jared Leto comme lui « Vampire vivant »mais puisqu’il s’agit d’une production de Sony, il faudra attendre encore un peu pour qu’il arrive à la télé. Il est différent, par exemple, de homme chauve-sourisqui étant de Warner Bros. va venir a hbo max 45 jours après sa sortie en salles.

le Sony Univers des personnages de Spider-Man continue à grandir. Nous avons déjà vu deux entrées dans la franchise Veninqui a même sauté au MCU pendant un certain temps, maintenant le film de Morbius et il est prévu de démarrer les projets de Kraven le chasseur et madame la toile. Petit à petit, la société de production tisse un réseau de héros et de méchants qui croiseront sûrement la route du wall-crawler préféré de tous.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂