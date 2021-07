Morat : « L’amour est universel et n’a pas de voie spécifique » | Garage de pierre

Morat est un groupe important et « particulier ». Important car malgré sa courte histoire, il a réussi à rassembler des centaines de milliers de fans dans les pays hispanophones. « Particulier » car, bien qu’appartenant au marché grand public, il se distingue des autres propositions musicales par sa musicalité et la manière dont il aborde un sujet précis : l’amour. Or, le « particulier » a des guillemets, car on sait qu’il n’est pas le premier groupe à occuper cette position de romantique dans un monde libidineux.

Cependant, c’est toujours un défi de chanter pour aimer. Car c’est un sujet qui est présent depuis le début de l’art et qui ne nous a abandonné à aucun moment. Chaque décennie a eu son créateur romantique et, en même temps, sa propre compréhension de ce qu’est l’amour. Le succès des chansons dépend donc de la façon dont l’artiste l’aborde, et comment il le vend.

Par exemple, Morat a récemment sorti « Idiota », une collaboration avec la chanteuse mexicaine Danna Paola. Le thème porte sur une situation courante : les décalages d’une relation qui a pris fin.

«Cette chanson – heureusement, elle n’est pas autobiographique, mais elle raconte une situation dans laquelle nous nous sommes tous retrouvés d’une manière ou d’une autre. C’est le moment où l’on met fin à une relation et puis ces attentes restent dans la tête, ce qui donne envie que ce que l’on cherche dans la prochaine chose qui arrive ressemble à ce qui précède », explique Simón Vargas, le guitariste de Morat.

Et il ajoute : « Je pense que c’est quand on a l’air d’un idiot parce qu’à la fin toutes les personnes et toutes les relations sont différentes et une, en tenant ces attentes, est un peu idiote et je pense que cela peut apporter beaucoup de douleur à la fin . »

C’est ainsi que l’amour de Morat voit. Un sentiment universel et unique à la fois. Adapté à chacun. Aujourd’hui dans ces générations il est plus présent et plus clair que l’amour n’en est pas un. L’amour a mille formes, couleurs, saveurs, il est de tailles différentes. Je pense que les gens comprennent que l’amour est si différent et que chaque personne le voit différemment.

«Je vois que cette génération en est un peu plus consciente. Et cela nous semble brutal, parce que cela ouvre des portes de notre côté pour que les gens trouvent plus de détails dans nos chansons avec lesquels s’identifier. L’amour est universel et n’a pas de chemin spécifique», Contribue à l’explication Martín Vargas.

Au cours de la brève conversation avec les membres de Morat, ils ont expliqué à quel point le sentiment auquel les mélodies et les paroles sont dédiées à ce moment est différent. Aujourd’hui, au moins après les années 90, la diversité amoureuse est beaucoup plus courante. L’amour homosexuel, comme petit exemple, je pense que ce n’est plus une surprise pour personne qu’il y ait des chansons qui en parlent », a déclaré Simon avec un optimisme notoire.

Cependant, cette vision qu’ils ont des plus idylliques de l’amour ignore ce que professent la plupart des musiciens de leur génération. Dans la plupart des compositions, nous entendons plus de passion, plus de charnalité, plus d’attirance physique. Cette version la plus élémentaire de la relation entre les couples n’est pas rejetée par les Colombiens. Au contraire, dans le cadre de la diversité à laquelle ils se réfèrent constamment, ils l’applaudissent et se réjouissent qu’il existe plusieurs options.

« Une chose qui nous a touchés aujourd’hui – ce qui est bien – c’est ce qui se passe avec l’urbain. Cela devient un amour érotique et étrange avec lequel nous ne partageons pas grand-chose dans nos chansons, mais je crois qu’il transmet des sensations et des émotions qui sont clairement très appréciées. Ils appellent à la danse, à un environnement particulier », considère Simón. « L’important est que les canaux de distribution fonctionnent bien. Que chaque amour l’entende qui veut. Je pense que ce serait le point de différenciation. Cela me semble cool qu’il y ait une telle libération sexuelle dans le cas de la musique. Cela ne devrait pas être si tabou. C’est mauvais pour la santé publique.