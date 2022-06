Moonrise: Netflix annonce une nouvelle série animée des créateurs de Attack on Titan

solution nette a au Semaines Geek 2022 une abondance de nouvel animé-Productions annoncées plus tard cette année et au-delà. Cela inclut une nouvelle animation Série Ghostbusters et aussi que Godzilla/King Kong-La franchise en obtient un première série animée avec le gorille géant du cinéma après le film Île du Crâne.

L’une des plus grandes révélations, cependant, est la nouvelle série animée lever de la lune par Wit Studio. La science-fiction se déroule dans l’espace et est réalisée par le réalisateur Masashi Koizuka mise en scène.

Le cinéaste a déjà à L’attaque des Titans a réalisé les saisons 2 et 3 et collaborera à nouveau avec le studio d’animation japonais sur Moonrise. Le scénario est de Tow Ubukata.

Moonrise : De quoi parle l’anime ?

« Moonrise » se déroule dans un futur proche et sera à la fois sur le lune et le Terre jouer.

L’accent est mis sur Jack et Al, qui doivent faire face à divers défis dans l’immensité de l’espace. Quand l’un d’eux s’enrôle dans l’armée, euh rebelles sur la lune Pour attaquer, il doit trouver sur la planète que son ancien meilleur ami est devenu son ennemi…

Beaucoup plus n’a pas encore été révélé sur la nouvelle série animée. UN date de sortie Selon l’annonce, il devrait avoir lieu cette année, mais au plus tard 2023.

Ici, vous pouvez déjà voir le design impressionnant du affiche d’accroche admirer. Espérons qu’il y aura bientôt les premières images et une bande-annonce à voir.