Moonlight Sculptor se lance sur Google Play

De Kakao Games Corp vient un autre MMORPG pour le public mobile. Sculpteur au clair de lune est un titre unique publié sur les magasins Google Play et iOS. Le jeu suivra l’intrigue de Le sculpteur légendaire au clair de lune série, mais il favorise une interaction bac à sable plus abstraite. Les fans pourront trouver de nouvelles opportunités, explorer des donjons et participer à des tournois tout en améliorant leurs personnages et en devenant des champions du monde.

Kakao Games Corp est le même groupe qui a créé Archéage, et maintenant ils se lancent dans le roman populaire coréen. Dans ce monde magique, les fans doivent trouver leur place parmi une multitude d’activités gratuites et d’expériences de combat intenses.

Le jeu est un MMORPG sandbox qui suit Le sculpteur légendaire au clair de lune scénario. Les joueurs entrent dans le monde de réalité virtuelle de Royale Road alors qu’ils prennent le contrôle de leur destin et se lancent dans une grande aventure.

Les fans peuvent trouver un mélange d’expériences PVP et PVE car le jeu propose des tournois de champions et des événements sur le champ de bataille. Il y a des récompenses épiques en jeu pour tous ceux qui peuvent exploiter le pouvoir de leur champion et vraiment briser leur propre place dans ce monde.

Les donjons changent constamment, les joueurs peuvent trouver des événements aléatoires, et plus d’XP et de trésors sont dispersés à travers le monde. C’est un jeu qui continuera à offrir une action cohérente tout en suivant l’intrigue principale de l’histoire populaire.

Comme tout bon RPG, le jeu propose un vaste contenu d’artisanat et de vie pour que les fans puissent en profiter. Décorez votre maison, cuisinez, achetez des buffs, allez à la pêche et fabriquez des armes et des armures pour votre héros unique.

Les animaux domestiques et les mercenaires sont disponibles, les fans n’ont donc pas besoin de voyager seuls. Lorsque vous ne jouez pas avec d’autres joueurs, vous pouvez compter uniquement sur vos compagnons pour partager l’action et le niveau à vos côtés. Cela ajoute une dynamique intéressante lorsque vous devenez amis avec les personnages magiques de ce jeu.

Collectez des fragments, fabriquez des sculptures et devenez un artisan du monde. Alors que vous placez votre chef-d’œuvre dans votre maison, lentement, vous devez devenir un sculpteur de clair de lune parmi les innombrables héros.

Les fans peuvent également faire l’expérience d’un jeu hors ligne qui continue d’ajouter des événements et des combats bourrés d’action malgré le mode veille. Pillez, combattez et nivelez sans jamais avoir besoin d’une connexion en ligne.

Sculpteur au clair de lune est disponible sur Google Play et les appareils iOS. Pour plus d’informations, assurez-vous d’explorer le site Web du jeu et le contenu promotionnel en ligne.