Moonknight a-t-il été annulé ? Mises à jour de la saison 2

Beaucoup de gens qui aiment Marvel sont actuellement curieux de savoir si Moonknight a été annulé ? Mises à jour de la saison 2. Après avoir regardé tous les épisodes précédents, les fans de cette série sont vraiment impatients de connaître tous les détails de sa prochaine saison. Pour cette raison, tous veulent savoir quand le prochain épisode sortira cette saison. C’est pourquoi nous avons décidé de vous proposer ce guide.

Ici, vous apprendrez à propos de Moonknight a-t-il été annulé? dans diverses régions, combien d’épisodes pourrez-vous regarder dans la saison 2 en cours de cette émission, ses spoilers, ses castings, ainsi que d’autres informations liées à cette émission. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

Moon Knight est une nouvelle série télévisée basée sur le personnage de Marvel Comics du même nom. Ce nouveau spectacle est créé par Jeremy Slater. Au cas où vous ne le sauriez pas, c’est la sixième série télévisée du Marvel Cinematic Universe (MCU) qui est produite par Marvel Studios et partage également la continuité avec les films de la franchise.

En août 2019, ce spectacle a été annoncé. Il fait partie de la quatrième phase du MCU. Le premier épisode de cette émission a été diffusé le 30 mars 2022, et tous les fans de Marvel l’ont regardé et ont apprécié cette nouvelle émission. Maintenant, ils recherchent tous le Has Moonknight was Cancelled? Il y a beaucoup de rumeurs partout sur Internet à propos de la saison 2 de cette série. Alors sans plus tarder, parlons de la saison 2.

Moonknight a-t-il été annulé ?

Maintenant, ici, nous allons vous parler de Moonknight at-il été annulé? Pour les fans de cette série, c’est une bonne nouvelle que cette série n’ait pas été annulée mais maintenant il n’y a pas de confirmation officielle du renouvellement de la saison 2 jusqu’à présent. Les créateurs de cette série annonceront très prochainement le renouvellement de sa deuxième saison. Si nous obtenons des informations relatives au renouvellement de la saison 2, nous partagerons votre mise à jour ici sur cette page.

Où regarder Moon Knight?

Il est disponible pour regarder sur Disney + dans les pays utilisables. Vous pourrez le regarder sur Disney + Hotstar en Inde et dans d’autres régions où Hotstar est utilisable. Gardez à l’esprit que la disponibilité de cette émission en ligne sur ces plateformes dépendra de votre emplacement.

Casting du chevalier de la lune

Après avoir parcouru tous les détails liés à Moonknight at-il été annulé? voici la liste des acteurs de la série.

Oscar Isaac comme Marc Spector

May Calamawy dans le rôle de Layla El-Faouly

Karim El Hakim et F. Murray Abraham comme Khonshu

Ethan Hawke comme Arthur Harrow

Ann Akinjirin comme Bobbi Kennedy

David Ganly comme Billy Fitzgerald

Khalid Abdalla dans le rôle de Selim

Gaspard Ulliel dans le rôle d’Anton Mogart

Antonia Salib comme Taweret

Fernanda Andrade comme Wendy Spector

Rey Lucas comme Elias Spector

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à l’annulation de Moonknight ? sa plateforme de streaming, le casting de la série et des détails sur l’émission et bien plus encore. Toutes les informations que nous partageons ici sur cette page proviennent de sources officielles. Si vous avez des questions liées à cette émission dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

