Moonhaven Episode 4 Date de sortie, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

La date de sortie de l’épisode 4 de Moonhaven est officiellement annoncée et après cela, tous ses fans sont vraiment très curieux de savoir ce qui va se passer dans cet épisode à venir. Pour obtenir tous les ensembles d’informations possibles, beaucoup d’entre vous recherchent partout sur Internet. Si vous recherchez également la même chose, vous êtes au bon endroit.

Donc, après avoir vu toutes ces choses, nous avons décidé d’apporter un guide séparé sur la date de sortie de l’épisode 4 de Moonhaven. Vous trouverez ici d’autres informations telles que l’endroit où vous pouvez regarder cette émission, la liste des acteurs, la liste des épisodes et bien d’autres informations sur la série.

C’est une série américaine et le nom de ses sociétés de production sont AMC Studios et Ocko & Company. Le premier épisode de cette émission est sorti le 7 juillet 2022 et après sa sortie, cette émission a acquis une immense popularité non seulement aux États-Unis mais également dans plusieurs autres pays.

L’histoire de cette émission vous montrera Jimmy Keene et l’histoire commencera lorsqu’il sera condamné à 10 ans dans une prison à sécurité minimale sans libération conditionnelle, il conclut un accord avec le FBI pour entrer dans une prison à sécurité maximale pour les criminels aliénés et se lier d’amitié avec un tueur en série présumé, Larry Hall. Au fur et à mesure que vous commencerez à regarder cette émission, vous la trouverez plus intéressante. Actuellement, les fans de cette émission recherchent la date de sortie de l’épisode 4 de Moonhaven. Alors découvrons-le ci-dessous.

Moonhaven Épisode 4 Date de sortie

Maintenant, nous allons révéler la date de sortie de l’épisode 4 de Moonhaven. Le nom de cet épisode est Mada et il sortira le 21 juillet 2022. Donc, si vous voulez savoir ce qui va se passer ensuite dans cet épisode, vous pouvez regarder cet épisode à la date indiquée. Nous vous suggérons donc à tous d’attendre la date indiquée et votre attente pour cet épisode sera bientôt terminée.

Où diffuser Moonhaven?

Si vous voulez regarder cette série en cours, vous pouvez la regarder sur AMC et c’est le réseau officiel de la série. Vous pouvez également diffuser cette émission sur la vidéo Prime. Gardez simplement à l’esprit que la disponibilité de cette émission sur ces plateformes dépendra de votre région.

Liste des épisodes

Voici la liste des épisodes de cette saison en cours.

Le pilote

Le détective

L’envoyé

Mada

Sensation d’effroi

Le chercheur

Distribution de la série

Voici la liste des acteurs de cette série.

Dominic Monaghan comme Paul Sarno

Emma McDonald comme Bella Sway

Amara Karan comme Indira Mare

Ayelet Zurer comme Maite Voss

Kadeem Hardison comme Arlo

Yazzmin Newell comme Sonda Crux

Joe Manganiello comme Tomm Schultz

Chloe Harris comme première renonciation

Nina Barker-Francis comme Chill Spen

Elaine Tan comme Lone

Hoji Fortuna comme Booker

Charis Agbonlahor comme Loa

Josh Tedeku comme souhait

Philip O’Sullivan comme sergent

Adam Isla O’Brien dans le rôle de Strego Nall

Amy Ledwidge comme enfant sauvage

Anita Petry comme Kalyke

Conclusion

En conclusion, nous espérons que vous avez toutes les informations sur la date de sortie de l’épisode 4 de Moonhaven, la plateforme de streaming dans différents pays, son nombre total d’épisodes, ses principaux acteurs et bien plus encore. Alors, attendez la semaine prochaine pour obtenir ce nouvel épisode de cette série. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 4 de Moonhaven dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires ci-dessous. Nous reviendrons vers vous pour vous aider.

