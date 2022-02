Moonfall : une odyssée de l’espace avec l’empreinte de Roland Emmerich qui reste à mi-chemin

in

pas de spoilers

À partir de ce week-end, le nouveau film de Roland Emmerich, réalisateur de The Day After Tomorrow et 2012, peut désormais être apprécié dans toute l’Amérique latine.

© Diamond FilmsPatrick Wilson joue l’astronaute Brian Harper

Tout au long de l’histoire du cinéma, il y a eu des réalisateurs qui ont su innover dans un genre. Le cas le plus connu est peut-être celui de Roman Polanskiqui lors de la réalisation Le locataire chimériquea commencé dans le septième art à thriller psychologique, aujourd’hui déjà un type de film largement exploré par divers cinéastes. Quelque chose de similaire se produit avec Jean Huston et le film noir qui commencerait avec sa cassette, Le faucon maltais.

Déjà aujourd’hui, la plupart des cinéastes décident de prendre position sur un genre particulier et de le travailler de diverses manières. C’est le cas de Roland Emmerichnotamment reconnu par Après-demain Oui 2012, deux films qui traitent d’une apocalypse imminente. Dans le premier, la fin du monde a lieu en raison du réchauffement climatique et dans le second, en raison d’une combinaison de différentes catastrophes naturelles. Désormais, Emmerich se propose de naviguer dans cet univers en mélangeant son genre de prédilection avec celui d’une odyssée spatiale.

chute de la lune se déroule aujourd’hui dans un monde où tout semble normal jusqu’à ce qu’une force mystérieuse fasse sortir la lune de son orbite normale et l’envoie vers la Terre, ce qui conduirait à la fin de la planète. Pour comprendre ce qui se passe et sauver l’humanité, l’astronaute de la NASA Jo Fowler, l’ex-astronaute Brian Harper et un blogueur fanatique d’astronomie nommé KC Houseman s’associent pour mener une opération unique pour mettre un terme à ce phénomène apocalyptique.

Comme souvent dans ce type de cinéma, les effets spéciaux et le travail visuel sont les éléments qui retiennent le plus l’attention. chute de la lune C’est une odyssée qui oscille entre catastrophe et espace de manière réussie, se révélant être un spectacle pour les yeux des spectateurs. Cela en fait un film idéal à voir au cinéma sur grand écran, sans aucun doute.

Cependant, là où il échoue, c’est dans la structure narrative et argumentative, c’est-à-dire dans le squelette principal de l’histoire. Des séquences sans aucune sorte de sens et même des personnages qui n’ont aucun type d’objectif ou de but clair dans le film sont présentés.

Bien que l’histoire ait du dynamisme et s’efforce dans ses deux heures de durée de ne pas tomber dans le cliché, les rebondissements dramatiques n’en finissent pas de convaincre et elle s’éloigne définitivement du meilleur d’Emmerich. En revanche, le casting mené par Halle Berry, Patrick Wilson, Michael Peña et John Bradley-West respecte ce qui est juste, mais aucun ne se démarque par ses interprétations. Pourtant, Bradley-West surprend avec une séquence humoristique intéressante qui n’a pas été vue dans d’autres rôles.

En conclusion, chute de la lune rencontre le cinéma catastrophe à travers la brillante cinématographie de Robby Baumgartner et aussi avec l’assemblage de adam wolfe Oui Ryan Stevens Harris. A noter également la bande son composée par thomas branleur Oui Harald Kloser. Par conséquent, si vous cherchez à vous divertir sur grand écran avec des scènes étonnantes, c’est sans aucun doute une excellente option à voir ce week-end.

