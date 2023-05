Moonfall débarque sur HBO Max : date de sortie, synopsis et casting

Moonfall, un autre film se déroulant dans une catastrophe naturelle réalisé par Roland Emmerich, arrive très bientôt sur HBO Max. Attention!

Roland Emmerich Il est connu dans l’industrie cinématographique hollywoodienne pour avoir réalisé des films mettant en scène des catastrophes naturelles de toutes sortes. Dans sa filmographie, vous pouvez trouver des titres comme Fête de l’Indépendance, Godzilla, Après-demain et 2012. Avec chute de lunele cinéaste revient sur ce genre, posant une situation extrême pour toute l’humanité.

Dans chute de lune Une force mystérieuse fait sortir la Lune de son orbite autour de la Terre et l’envoie sur une trajectoire de collision avec la vie telle que nous la connaissons. Avec un impact dans quelques semaines et le monde au bord de l’anéantissement, la dirigeante de la NASA et ancienne astronaute Jo Fowler est convaincue qu’elle détient la clé pour nous sauver tous. Sera-t-il capable de le faire ?

Seuls un astronaute de son passé, Brian Harper, et un théoricien du complot, KC Houseman, croient cette femme intrépide. Ces héros improbables se lanceront dans une mission désespérée impossible dans l’espace, laissant derrière eux tous ceux qu’ils aiment, pour découvrir qu’ils se sont peut-être préparés pour la mauvaise mission dans un complot où la destruction est à l’ordre du jour.

chute de lune C’est un cas particulier si l’on analyse l’accueil qu’il a reçu auprès de la critique et du public. Les spécialistes lui ont donné une maigre acceptation de 35% sur le site Web des critiques Tomates pourries tandis que le public était beaucoup plus réceptif à cette intrigue et lui donnait 70% sur la même page avec plus de 1000 critiques certifiées.

Quand Moonfall arrive-t-il sur HBO Max?

chute de lune étoiles Halle Berry comme Jocinda Fowler, Patrick Wilson comme Brian Harper, John Bradley comme KC Houseman, Charlie Plummer comme Sonny Harper, Kelly Yu comme Michelle, Michael Peña comme Tom Lopez et Carolina Bartcza comme Brenda Lopez. Vous pouvez regarder le film sur HBO Max commencer ensuite 12 mai.

