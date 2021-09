Moonfall CinemaCon First Look ramène le maître des catastrophes Roland Emmerich pour une menace géante

« En 2022, la lune vient à nous », peut-on lire dans le slogan de Le jour de l’indépendance le prochain film catastrophe du réalisateur Roland Emmerich, Chute de lune, dont la première séquence a fait ses débuts lors du récent événement CinemaCon. Le film voit Emmerich revenir au genre qu’il maîtrise le mieux, et met en vedette Halle Berry et Patrick Wilson en tant que paire d’astronautes appelés à l’action après qu’une force mystérieuse a fait tomber la lune de son orbite, l’envoyant sur une trajectoire de collision avec la Terre.

Les images nous donnent une bonne idée de ce à quoi s’attendre de Chute de lune, avec le ton qui semble sans aucun doute familier aux fans de Roland Emmerich et de ses précédentes tentatives destructrices. « Ouvre dans l’espace, sur la Lune au loin avec le satellite STS-126A. La date est le 12 janvier 2011. « Africa » ​​joue en arrière-plan, tandis que deux astronautes – Brian Harper de Patrick Wilson et un autre astronaute – réparant le satellite, « , lit-on dans la description de la séquence. « Jo Fowler de Halle Berry est dans la navette ; elle et Brian discutent de la signification des paroles de ‘Africa’. Marcus dit qu’ils sont comme un vieux couple marié, et Brian dit que Jo est sa femme de travail. Jo a sauté sa lune de miel pour aller à Pendant que Brian chante « Africa », leurs communications sont coupées et une grosse substance noire frappe le navire.

Ils perdent Marcus. Brian tombe dans la navette spatiale ouverte, alors qu’elle commence à devenir incontrôlable. Il parvient à pénétrer à l’intérieur en évitant les débris du satellite. A l’intérieur, Jo flotte inconsciente. Brian essaie d’appeler Marcus à la radio, mais n’y parvient pas. Il tente alors de stabiliser la navette. Le son passe des bruits aigus et aigus à l’intérieur de la navette au silence extérieur. Brian murmure : « Non, Marcus. Non.’ Puis en regardant Jo, il dit : « Je vais te ramener à la maison. Puis il regarde directement la Lune. Coupé à la surface de la Lune, nous voyons une sorte de tornade se former. Carte de titre – Moonfall. »

Game of Thrones la star John Bradley joue dans Chute de lune comme KC Houseman, un génie qui prédit correctement que la lune est sortie de son orbite, faisant ainsi de l’homme obsédé par l’espace, profondément non filtré et excentrique l’une des personnes les plus importantes sur Terre. Le rôle était initialement rempli par Gelé la star Josh Gad, qui a récemment quitté le projet en raison d’un conflit d’horaire.

Halle Berry joue un ancien astronaute qui travaille maintenant à la NASA en tant qu’administrateur. Son importance particulière pour l’intrigue vient d’une précédente mission spatiale à laquelle elle a participé, qui sera en quelque sorte liée à la situation actuelle de chute de la lune du ciel. Patrick Wilson jouera aux côtés de Berry dans le film en tant qu' »ancien astronaute de la NASA en disgrâce dont la dernière mission, qui s’est terminée par une tragédie, contient un indice sur la catastrophe imminente ». Le reste de la distribution est composé de Michael Peña, Charlie Plummer, Kelly Yu, Donald Sutherland, Eme Ikwuakor, Carolina Bartczak et Maxim Roy.

Chute de lune suit notre équipe hétéroclite après qu’une force mystérieuse a fait tomber la Lune de son orbite autour de la Terre et l’a envoyée sur une trajectoire de collision avec la vie telle que nous la connaissons. Quelques semaines seulement avant l’impact, et contre toute attente, une équipe hétéroclite lance une mission impossible de dernière minute dans l’espace, laissant derrière elle tous ceux qu’elle aime et risquant tout pour atterrir sur la surface lunaire et sauver notre planète de l’anéantissement. Berry incarnera un astronaute de la NASA devenu administrateur dont la précédente mission spatiale contient un indice sur une catastrophe imminente.

Chute de lune a été écrit par Emmerich aux côtés 2012 co-scénariste Harald Kloser et Spenser Cohen, et devrait sortir le 4 février 2022 par Lionsgate. Cela nous vient de Screenrant.

Sujets : Chute de lune, CinemaCon