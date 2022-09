Moonage Daydream : Un incroyable voyage dans l’esprit de David Bowie

Dès le début de la Musique modernes à nos jours, nous avons déjà pu écouter des artistes de genres et de styles variés. Cependant, si nous parlons de ceux qui ont réussi à laisser une marque inégalée sur la culture populaire, bien sûr, la liste est sensiblement raccourcie. Parce que dans cette notoriété non seulement la virtuosité instrumentale ou compositionnelle prévaut, des questions qui vont au-delà de la musique elle-même sont également présentes, telles que la personnalité propre de l’artiste et l’impact que cela, par conséquent, génère sur ses disciples et sur le public de l’époque, quelque chose qui au fil du temps a transformé la personne et ses sujets en mythe.

John Lennon, Elvis Presley, Freddie Mercury et de David BowieUn exemple de cela, chacun avec des formes bien particulières, a provoqué un avant et un après qui a non seulement marqué sa génération mais aussi bien d’autres. Lennon avec ses paroles et son activisme, Presley avec son sex-appeal et voix, Mercury avec son histrionique et sa capacité d’interprète et Bowie avec sa rébellion et sa détermination à se circonscrire comme une icône contre-culturelle des années 70. Et aujourd’hui, il est temps de parler de lui. Est-ce que le compositeur de hits comme Starman, allons danser Oui L’amour moderneest le protagoniste de Rêverie lunaireun documentaire sur sa vie et sa carrière musicale qui vient de débarquer sur grand écran.

Ce long métrage, écrit et réalisé par Brett Morgen (Kurt Cobain : montage de l’enfer), propose dans un parcours unique de 135 minutes de parcourir la carrière de Bowie, mais pas de manière linéaire ou chronologique, mais plutôt en rappelant des épisodes et des scènes transcendantales qui ont donné lieu à la construction de son art. Le documentaire présente des images de Bowie non seulement sur scène, mais aussi profitant de ses moments seuls à peindre ou à faire des sculptures. Il y a aussi des rapports clés qui ont été faits au musicien depuis ses débuts en tant que Ziggy Stardustl’un des personnages qui a rendu possible son ascension vers la gloire au début des années 1970.

Le film tente de s’immerger dans les esprits les plus créatifs, les plus polyvalents et les plus transgressifs du rock (et il y parvient). Car s’il y a quelque chose d’exclusif chez ce compositeur, c’est son aisance à porter des tenues différentes et à montrer des facettes très différentes. C’était précisément de cela qu’il s’agissait, des événements de surf qui l’obligeaient à être en constant défi. Ce n’est pas un hasard si l’une des déclarations du documentaire a à voir avec cela.« Le confort c’est pas mon truc, je cherche toujours quelque chose qui génère du risque, quand je suis à l’aise je dois chercher autre chose », Il a dit. Et oui, il s’est avéré exceptionnellement bien. Car quand il n’était pas musicien, il était acteur, un autre jour sculpteur, peintre et d’autres fois un simple voyageur, un curieux.

En attendant, parmi les moments les plus importants de sa carrière, le documentaire prend le temps où il décide de déménager à Berlin-Ouest. C’est dans cette ville que le musicien a décidé non seulement de mettre de côté son inquiétante toxicomanie, mais aussi d’expérimenter un autre type de genre musical. Alors et main dans la main brian eno sortirait ce qu’on appelle trilogie berlinoisequi contient l’album Hérossorti en 1977.

Bien sûr, cette transformation du plus expérimental et transgressif vers un contenu plus conforme à ce qu’on appelle courant dominant a suscité une certaine controverse parmi ses partisans, qui, dans certains cas, l’ont qualifié de « vendu ». Cependant, comme le montre le documentaire, Bowie a fait la sourde oreille aux critiques et a poursuivi ses idées. S’il y a quelque chose qu’il a continué à démontrer, c’est cette capacité de caméléon qui l’a fait briller dans tout ce qu’il entreprenait, même en fuyant la célébrité pour se réfugier en Asie et être simplement un observateur de la vie sans scène et un projecteur devant lui. .

En ce sens, il convient de mentionner que Rêverie lunaire Ce n’est pas seulement une histoire étonnante sur le plan narratif, c’est à son tour un spectacle visuel qui oscille entre le surréaliste, le psychédélique et l’excitant, car il faut aussi du temps pour réfléchir sur l’enfance et la famille de l’artiste que peu de fois il osé parler.

Bowie, né le 8 janvier 1947 dans la ville de Brixton, à la périphérie de Londres, étant le fils unique de Haywood Jones Oui Margaret Burnsbien qu’il ait eu un demi-frère du côté de sa mère, qui était celui qui les a inspirés et l’a ensuite encouragé à poursuivre la musique.

De même, le documentaire prend quelques minutes pour apprendre plus en détail ce que cela signifiait dans la vie du musicien de rencontrer le mannequin et activiste somalien Aimant, avec qui il s’est marié en 1992 après avoir fréquenté pendant deux ans. Cette histoire d’amour est l’une des plus profondes de l’histoire du rock et des mots de Bowie lui-même « l’a changé pour toujours. »

Que vous soyez ou non fan de David Bowie, Rêverie lunaire C’est jouissif dans tous les aspects et ceux qui ne le connaissent pas trop ne voudront pas seulement en savoir plus sur sa vie, sans aucun doute, ils n’arrêteront pas d’écouter ses chansons les plus mémorables, car s’il y a quelque chose que ce film montre aussi, c’est que la musique de Bowie vit. Le documentaire est présenté en avant-première 15 septembre en Argentine.

