Moon Studios détaille Ori et la mise à jour de la prochaine génération de Will of the Wisps

Dans quelques jours, la nouvelle génération de consoles arrivera enfin sur le marché. Xbox Series X / S Oui Playstation 5 ils chercheront à être la touche finale d’une année qui, au moins, a été extrêmement atypique, même si elle nous a garanti de belles productions. En ce sens, bien que l’une des raisons d’attendre avec impatience l’arrivée des nouvelles consoles soit l’arrivée simultanée d’IP inédites, on attend également beaucoup de pouvoir profiter des œuvres précédentes grâce aux systèmes renouvelés de Microsoft Oui Sony, donc plusieurs développeurs, tels que Studios Moon avec Ori et la volonté des feux follets, mettront à jour leurs travaux pour s’adapter à ces technologies.

Ori and the Will of the Wisps: mise à jour maintenant disponible! ✨ Optimisé pour la Xbox Series X | S

✨ Ajout de fonctionnalités sur toutes les plateformes

✨ Améliorations des performances et plus encore! En savoir plus ➡️ https://t.co/DrfQZuNMtI#OritheGame – Ori le jeu (@OriTheGame) 6 novembre 2020

Concernant ce travail, il convient de noter que la société a précisé quels seront les bonus que chaque version du jeu vidéo connaîtra. Grâce à son page Web, a partagé une série de listes qui détaillent ce qui va changer par rapport à la livraison d’origine, comme vous pouvez le voir ci-dessous:

Xbox série x

4K HDR à 120 FPS.

Mode 6K en option à 60 FPS.

Les paramètres graphiques et les effets visuels les plus élevés.

Réponse instantanée aux entrées.

Temps de chargement plus rapides.

Audio haute fidélité avec plage dynamique accrue et réverbération convolutionnelle pour les ambiances.

Disponible avec Smart Delivery.

Xbox Series S

HDR 1080p plafonné à 120 FPS.

4K en option en mode 60 FPS.

Réponse instantanée aux entrées.

Temps de chargement plus rapides.

Audio haute fidélité avec plage dynamique accrue et réverbération convolutionnelle pour les ambiances.

Disponible avec Smart Delivery.

D’un autre côté, Ori and the Will of the Wisps pour PC aura également son medra respectif, y compris de meilleurs graphismes, des paramètres optimisés pour les systèmes à faible performance, une sélection plus détaillée de ces paramètres, un meilleur son, des corrections de la stabilité des performances et divers bugs, entre autres éléments qui rendront l’expérience informatique plus agréable une fois la mise à jour est disponible sur 10 novembre.

