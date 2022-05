Moon Knight Writer révèle des plans pour Dane Whitman Cameo dans la série MCU

Suite à la révélation que des membres des Eternals étaient prévus pour une apparition dans Chevalier de la lune, le scénariste principal de l’émission dit qu’un autre personnage de MCU qui a récemment fait ses débuts a été discuté pour un rôle de camée. Le premier épisode de Chevalier de la lune s’ouvre du point de vue de Steven Grant, qui travaille dans la boutique de cadeaux du British Museum de Londres. Le Éternels Le film présente le personnage de Dane Whitman, qui se trouve également travailler dans un musée de la même ville, en particulier le Natural History Museum. Étant donné que Steven et Dane vivent au même endroit et travaillent dans des environnements similaires, il serait logique que les deux chemins se croisent à un moment donné. Comme discuté dans une interview avec ComicBook.com, Chevalier de la lune L’écrivain Jeremy Slater dit qu’il y avait une idée pour que cette réunion soit montrée dans la série:

« Nous avons un peu parlé de Dane Whitman simplement parce qu’il travaille dans un musée d’histoire et que cela pourrait être une interaction naturelle. Mon sentiment était que si nous faisions venir Kit Harington et qu’il ne s’habille pas et qu’il ne botte pas le cul , en tant que fan, je suis énervé. Si je le vois apparaître, je veux le voir devenir Black Knight. Juste en voyant une interaction où il passe devant et dit « Oh hey Steven », qui répond « Oh, hey professeur Whitman !’ J’avais l’impression que ce serait un gaspillage de l’argent que cela coûterait à Kit Harington là-bas. »