Moon Knight Writer dit que le MCU a besoin de plus d’horreur et de monstres

Doctor Strange dans le multivers de la folie et Chevalier de la Lune ont prouvé que l’univers cinématographique Marvel peut faire face à l’horreur dans la réalité MCU. Selon l’écrivain Jeremy Slater, le MCU a besoin de plus de personnages basés sur l’horreur à l’avenir. Cette idée va très probablement se concrétiser dans les prochaines années, compte tenu de l’introduction de Lame et Loup-garou de nuit arrivent bientôt, et d’autres personnages plus sombres tels que Chose d’homme se développent tranquillement.

Chevalier de la Lune a introduit des éléments sombres dans le MCU, et selon Slater, c’est exactement ce dont le monde Marvel a besoin. Avec des créatures surnaturelles, des dieux ressemblant à Kaiju et des démons voleurs d’âmes, Chevalier de la Lune avait sa juste part de créatures de la nuit, mais cela ne veut pas dire qu’il ne pouvait pas y en avoir plus. Slater a dit ComicBook.com:

« L’univers Marvel a besoin de plus de monstres. Il a besoin de plus d’horreur. Il a besoin de trucs effrayants », conclut-il. « Cette émission est vraiment notre opportunité de commencer à plonger nos orteils dans le côté obscur du MCU. Nous pouvons être l’introduction des gens au genre de choses qui se produisent la nuit. Donc ce n’était jamais Werewolf by Night, mais tu as raison , que les chacals de l’épisode 1 sont sortis directement de moi. Je savais que ce premier épisode allait avoir cette scène où il est coincé dans une salle de bain par un monstre et c’était une sorte de créature de loup géant dès le début.

Loup-garou de nuit A été considéré entre autres pour Chevalier de la Lune Camées





Comme toutes les versions de Marvel Studios, on s’attendait à ce que Chevalier de la Lune apporterait plusieurs camées, connexions MCU et configurations futures, mais malgré toutes ces choses envisagées à un moment ou à un autre, Chevalier de la Lune a finalement été autorisé à fonctionner selon ses propres mérites, sans que le poids écrasant des connexions MCU ne pèse dessus et n’entrave l’histoire que les scénaristes et le réalisateur voulaient raconter. Un tel camée qui aurait vraiment martelé un aspect d’horreur à Chevalier de la Lune aurait été l’inclusion de Loup-garou de nuit, et c’est celui qui a été sérieusement envisagé, sauf qu’il était déjà en cours de développement ailleurs. Slater a dit :

« Il n’y a pas eu de discussions sur Werewolf by Night en soi, juste parce qu’ils avaient déjà des plans pour lui, et Kevin [Feige] avait une idée de la façon dont il voulait l’utiliser, ce dont je ne suis toujours pas au courant. Je suis aussi dans le noir que toi. Dans mon argumentaire, l’une des images que j’ai utilisées était une photo de Moon Knight combattant un loup-garou géant de 12 pieds de haut avec des yeux brillants « , ajoute l’écrivain. » J’étais comme, ‘Regardez, oui, Moon Knight est un gars de justicier au niveau de la rue. Il peut affronter les voleurs de bourse et les trafiquants de drogue et tout. Mais c’est aussi un chasseur de monstres et c’est comme ça qu’il a été présenté' » et c’est comme ça qu’il a fait ses débuts. »

Chevalier de la Lune pourrait obtenir une deuxième saison sur Disney +, car il reste encore beaucoup à raconter sur l’histoire de Marc Spector, mais pour l’instant, la série s’est terminée en beauté et a apporté un tout nouveau type de héros au MCU.





