Moon Knight Writer aborde la possible connexion de Dieu avec Thor: Love and Thunder

Les fans de Marvel sont toujours à la recherche de la prochaine connexion dans les films et séries télévisées MCU, et bien que Moon Knight semble être l’entrée la plus autonome de la franchise de la phase 4, il y a eu un aspect de l’émission qui pourrait bien se connecter à Thor : Amour et tonnerre grâce à une connexion partagée autour des dieux. Chevalier de la lune L’écrivain Beau DeMayo a maintenant demandé s’il savait si l’un des dieux de la série ferait également des apparitions dans le blockbuster Marvel de cet été. Il a déclaré à The Direct :

« Vous savez, je ne sais pas ce qu’ils font dans [Thor: Love and Thunder]. Ma réponse honnête est ‘Je ne sais pas’… Vous devez vous poser la question. Je suis vraiment excité de le voir. Vous savez, c’est une question qui me vient à l’esprit. Je suis comme curieux quand je vois Thor, comme, ‘Est-ce qu’il va y avoir quelque chose? n’est-ce pas ? C’est un peu comme – eh bien, c’est le truc chez Marvel quand vous écrivez pour eux, c’est qu’ils sont très, très créatifs, mais vous êtes un peu dans votre silo, votre émission. Ce que j’aime un peu à ce sujet, c’est qu’au moment où je commence à savoir comment la saucisse est faite sur Thor, ou quelque chose comme ça, je ne peux pas apprécier ce film en tant que fan, vous savez ? Et je suis venu ici pour écrire des trucs Marvel, honnêtement. Donc, j’aime bien que je ne sais pas. J’essaie moi-même d’éviter les spoilers [laughs]… C’est comme au moment où vous apprenez comment le café Starbucks est fabriqué parce que vous y travaillez, tout à coup le café Starbucks est beaucoup moins chic pour vous.

Bien qu’il n’y ait actuellement aucun mot sur l’endroit où Marc Spector et Moon Knight s’intégreront dans l’avenir du MCU, la série ne sera pas la seule à présenter de nombreux dieux. Thor : Amour et tonnerre a évidemment déjà un dieu dans son personnage principal, mais il y en a beaucoup d’autres qui devraient figurer dans la version de juillet. La bande-annonce a déjà révélé un premier regard sur Russell Crowe en tant que Zeus, et bien sûr, nous savons déjà que l’intrigue du film tourne autour de Gorr le dieu boucher et de sa quête pour débarrasser le monde des dieux. Cela en soi suggère l’implication de nombreux dieux inclus dans le nom si rien d’autre. Avec autant de dieux égyptiens introduits juste avant le retour cinématographique de Thor, Marvel pourrait assez facilement incorporer quelque chose de Chevalier de la lune dans le film.

Les fans ont attendu longtemps pour voir les premières images de Thor : Amour et Tonnerre, et après la chute de la bande-annonce, beaucoup ne savaient pas trop quoi faire du film. Bien sûr, Marvel a deux mois pour teaser le film, qui arrive dans la foulée de Doctor Strange dans le multivers de la folie qui arrive dans les salles la semaine prochaine. Rappelons que la première bande-annonce complète du Docteur étrange la suite est arrivée à l’origine avec Spider-Man : Pas de retour à la maison, et il y a toutes les chances que la même chose se produise avec le prochain aperçu de Thor.





