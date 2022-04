Moon Knight : voilà ce qui peut arriver dans le chapitre 2

Disney+ a présenté cette semaine un spectacle qui révolutionnera sûrement la phase 4 du Univers cinématographique Marvel: Chevalier de la lune. Un programme différent de tout ce que nous avons vu jusqu’ici de la marque. Le personnage principal, Steve Grantest un humble vendeur qui a un trouble de la personnalité dissociative et partage son corps avec l’agent de la CIA, Marc Spectre.

Au cours du premier volet de la série, nous avons vu comment le méchant Arthur Harrow comme Ethan Hawke cherche Spector pour lui voler un mystérieux scarabée en or. Steve Grant il est plus que disposé à esquiver les situations dangereuses posées par les adeptes de Harrow, qui semble être le chef d’un culte qui l’idolâtre. Ce personnage sombre a également un tatouage d’une échelle qui lui dit qui fait le bien et qui fait le mal pour plus tard « jugez-les ».

À quoi s’attendre du prochain épisode de Moon Knight

La deuxième tranche du programme Disney+ il y aura sûrement beaucoup plus d’action comme on l’a vu à la fin de l’épisode précédent quand Steve Grant Il a abandonné le contrôle de son corps pour Marc Spectre qui est devenu Chevalier de la lune se battre contre une créature étrange. On peut s’attendre à voir l’anti-héros affronter les adeptes de Harrow qui sont prêts à donner leur vie pour leur chef et la mission qu’il leur confie.

Il y a aussi la chance du début de layla dans la serie. Elle a laissé d’innombrables messages pour Marc Spectre sur un téléphone portable qui était caché dans la maison de Steve Grant. Le vendeur a trouvé le téléphone et lui a même parlé, mais il ne l’a pas reconnue puisqu’il s’agit d’une relation avec une autre personnalité que la sienne. Combien de temps cela durera-t-il avec Steve Grant aux commandes du corps Chevalier de la lune? On va peut-être se renseigner là-dessus.

Enfin et surtout: monsieur chevalier, cette personnalité de l’anti-héros qui n’utilise pas ses poings et est prêt à résoudre les problèmes grâce à l’utilisation inlassable de son intelligence, pourrait également faire ses débuts dans le prochain épisode de la série. On l’a déjà vu dans un aperçu partagé par Disney+ qu’à un moment donné Arthur Harrow sera derrière cette version de Marc Spectre.

