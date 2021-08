Moon Knight Villain d’Ethan Hawke est basé sur David Koresh

Ethan Hawke canalise David Koresh pour son rôle dans Chevalier de la lune. Actuellement en développement chez Disney+, Chevalier de la lune mettra en vedette Oscar Isaac dans le rôle de Marc Spector, le justicier qui combat le crime en tant que super-héros titulaire. Hawke sera également le principal méchant aux côtés d’Isaac, mais à l’heure actuelle, on sait très peu de choses sur le personnage qu’il jouera dans la série.

Cette semaine, Ethan Hawke a rendu visite à Tard dans la nuit avec Seth Meyers et apporter un éclairage nouveau sur son rôle. Dans l’interview vidéo, Meyers a pu voir que Hawke est très différent de la dernière fois que nous l’avons vu, car l’acteur porte des cheveux longs et des lunettes rappelant un certain chef de culte religieux de Waco. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo intégrée, Meyers n’a pas pu s’empêcher de dire qu’avec ce regard et les bougies qui l’entouraient, Hawke dégageait « une vraie ambiance de David Koresh ».

« J’ai basé mon personnage sur David Koresh! Je suppose que ça marche », a répondu Hawke, semblant un peu surpris que Meyers ait pu le comprendre. « Tu vas bien, Seth. Vous êtes doué. Ou peut-être que je ne suis pas encore hors de mon caractère. »

Meyers plaisante en disant qu’il était un « grand fan de M. Koresh », provoquant une pause inconfortable. En réponse, Hawke a rétorqué: « Je ne sais pas si nous voulons être enregistrés en disant cela. Je dirai cependant qu’il est la base d’une grande inspiration de personnage. »

Dans une autre histoire de la série, Hawke a raconté comment son casting dans Chevalier de la lune est venu à propos. En fait, il se trouve qu’il est voisin d’Oscar Isaac, et c’est Isaac qui l’a personnellement invité à rejoindre le casting. Une fois Hawke à bord, les roues ont été mises en mouvement assez rapidement à partir de là.

« J’en ai entendu parler par Oscar Isaac, qui habite à trois pâtés de maisons de chez moi à Brooklyn », a déclaré Hawke. « J’étais dans un café et il est venu vers moi et m’a dit: » J’ai vraiment aimé Le bon Dieu oiseau. Vous voulez être dans le Chevalier de la lune avec moi?’ Et j’étais comme, ‘Ouais.’ Donc ça s’est passé de la bonne manière. »

Jeremy Slater a créé Chevalier de la lune pour Disney+, en basant l’histoire sur l’original Chevalier de la lune personnage de bande dessinée créé par Doug Moench et Don Perlin. Situé dans le MCU, la série suit Marc Spector (Isaac), un ancien marine américain atteint d’un trouble dissociatif de l’identité qui est parfois décrit comme la version Marvel de Batman. Kevin Feige a taquiné que Moon Knight se retrouverait dans les films MCU à un moment donné dans le futur après ses débuts dans sa nouvelle série télévisée.

Chevalier de la lune est actuellement en tournage à Budapest et devrait sortir en 2022 sur Disney+. La saison comprendra six épisodes. Pendant ce temps, une multitude d’autres émissions se déroulant dans le MCU frapperont d’abord Disney +. Après des titres comme WandaVision, Le Faucon et le Soldat de l’Hiver, et Loki créé cette année, les fans se préparent pour les sorties de Oeil de faucon et Mme Marvel Dans les mois à venir. Cette nouvelle nous vient de Late Night with Seth Meyers.

