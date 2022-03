Moon Knight va rester dans le MCU pendant dix ans, déclare le directeur

La semaine prochaine, Marvel Studios reviendra avec une nouvelle histoire d’origine, cette fois de son justicier mystique de la bande dessinée, Marc Spector / Moon Knight. Le spectacle sera directement lié au reste des films de Marvel Studios et aux originaux de Disney +, élargissant encore le Univers cinématographique Marvel. Oscar Issac, qui joue le rôle éponyme dans la série, rejoindrait Kate Bishop de Hailee Steinfield, Monica Rambeau de Teyonah Parris, et plus tard Kamala Khan d’Iman Vellani ; parmi les personnages centraux que Marvel a introduits dans la franchise via le format petit écran.

Cependant, Mohamed Diab, le directeur de Chevalier de la Lune, souhaite voir Isaac obtenir son propre film dans le futur de MCU. S’adressant à SFX Magazine lors de la promotion de la série, le réalisateur a évoqué sa vision concernant l’avenir du justicier culte de Marvel dans son vaste univers. Diab a dit :

Je rêve et souhaite un film. Mais avec Marvel, la façon dont ils le jouent, ce n’est pas comme si vous deveniez diplômé d’un film. Vous pouvez aller dans un film et venir à une émission de télévision et revenir en arrière.

Diab a en outre révélé comment il voyait déjà sa création pour la franchise renforcer ses terrains. Il a dit:

Mais je peux vous dire que je peux le voir dans les 10 prochaines années, pas seulement [in] le prochain film. C’est un personnage très intéressant. Il est probablement le personnage le plus intéressant à jouer pour un acteur

Interrogé sur la représentation du personnage par Oscar Isaac dans la série, Diab a ajouté :

Oscar fait un excellent travail. Les gens l’aiment déjà même depuis la bande-annonce. Je pense que la série va trouver un écho auprès des gens, donc je le vois rester longtemps.

L’idée de Marvel de lier directement les productions télévisuelles aux films a fonctionné avec succès même au-delà des attentes des studios. Le studio est entré dans ce domaine avec WandaVision, qui a fait ses débuts sur la plateforme de streaming au milieu du pic de la pandémie mondiale. Le public mis en quarantaine a bien profité de ces nouvelles histoires qui ont continué plusieurs arcs de personnages, ce qui représente un énorme succès critique pour chaque émission. Dès le début, il était clair que les acteurs apparaissant dans ces séries se dirigeraient d’une manière ou d’une autre vers les films, mais Marvel a surpris le public en annonçant le quatrième film de Captain America avec Anthony Mackie. La décision a clairement indiqué que ces émissions peuvent en fait être transformées en films, laissant le public se demander quel personnage de ces émissions peut désormais obtenir son propre film.





Avec Chevalier de la Lune approche de sa première, beaucoup espèrent voir Loup-garou de nuit et Lame traverser avec le spectacle, liant finalement tout ce qui appartient aux sorties sur le thème de l’horreur de Marvel, ainsi que d’autres personnages. Nous savons déjà que Blade partage un lien avec Dane Whitman/Black Knight, comme on le voit dans Éternels. Ainsi, l’espoir de Diab qu’Oscar Isaac obtienne son propre film dans un avenir proche pourrait très bientôt se transformer en réalité.

Pour l’instant, la liste des sorties de films de Marvel est pleine, au moins jusqu’en 2023, ce qui mettra probablement fin à la phase quatre de la franchise avec les débuts de la première famille de Marvel, Les quatre Fantastiquesdirigé par La trilogie Spider-Man du MCU réalisateur Jon Watts. Cependant, l’intersection rapide des événements due aux films et aux séries télévisées exécutés simultanément peut ouvrir la voie au personnage apparaissant dans de futurs projets plus tôt que cela. Par ailleurs, Doctor Strange dans le multivers de la folie perdra bientôt l’ouverture du multivers, et Dieu sait ce qui sortira de ces portails, changeant le MCU pour toujours.





Moon Knight suit Steven Grant, un employé de boutique de cadeaux aux manières douces, qui est en proie à des pannes de courant et aux souvenirs d’une autre vie. Steven découvre qu’il a un trouble dissociatif de l’identité et partage un corps avec le mercenaire Marc Spector. Alors que les ennemis de Steven/Marc convergent vers eux, ils doivent naviguer dans leurs identités complexes tout en étant plongés dans un mystère mortel parmi les puissants dieux d’Égypte.

Chevalier de la Lune premiers sur Disney + le 30 mars. L’émission met en vedette Oscar Isaac, Ethan Hawke, Maya Calamawy dans les rôles principaux, avec Jeremy Slater agissant en tant que créateur de la série.





