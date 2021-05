Moon Knight Set Photo révèle un premier regard sur Marvel Villain d’Ethan Hawke

Une image de l’ensemble de la prochaine série Disney + de Marvel, Chevalier de la lune, nous donne notre premier aperçu du mystérieux méchant d’Ethan Hawke. L’image divulguée a été prise pendant le tournage qui est actuellement en cours à Budapest, en Hongrie et montre le Jour d’entrainement star portant un costume beige et portant une canne de marche en plus de porter des cheveux longs et une barbe.

Ethan Hawke sur le plateau de Moon Knight tout le monde a crié tout le monde a dit quelque chose pic.twitter.com/awGNgvPvMz – lex (@ ATR3lDES) 5 mai 2021

Marvel’s Chevalier de la lune a une origine riche et compliquée et raconte un conte de bande dessinée qui est mûr pour une adaptation en série. Avant de devenir un super-héros, Marc Spector a grandi à Chicago et est finalement devenu un boxeur poids lourd avant de s’enrôler en tant que marine américaine. Après sa carrière militaire, Spector devient mercenaire, ce qui l’amène à assumer une mission impliquant une fouille archéologique en Égypte, où une statue du dieu lunaire égyptien Khonshu a été découverte.

Comme c’est souvent le cas avec ce genre de transactions de bandes dessinées, la situation tourne mal, et Spector est trahi par son employeur, Raoul Bushman, et laissé mourir sur le site de fouilles dans les températures glaciales de la nuit. Avant de succomber à la douce libération de la mort, Khonshu vient à lui dans une vision et lui dit que s’il devient son incarnation sur Terre, il le laissera vivre. Et ainsi, Spector se réveille et devient Moon Knight. À son retour d’Égypte avec ses nouvelles superpuissances, Spector décide de devenir un combattant du crime, laissant derrière lui ses jours de mercenaire en investissant sagement l’argent du sang qu’il a gagné et en utilisant sa richesse pour lutter contre le crime et la corruption.

Bien qu’il n’ait pas encore été révélé qui Ethan Hawke sera dépeint dans la série, beaucoup ont émis l’hypothèse qu’il s’agirait de l’ancien employeur de Spector et du traître traqueur dans le dos, Raoul Bushman. Bien que le personnage n’ait pas de super pouvoirs, il est un expert en guérilla et très compétent dans l’utilisation de la plupart des armes à feu conventionnelles, et utilise parfois des dents métalliques pour déchirer ses ennemis en combat rapproché. Il y a plusieurs autres personnages qu’il pourrait jouer à travers le spectre de la Chevalier de la lune mythos, y compris, bien sûr, Méphisto, que beaucoup s’attendaient à voir apparaître WandaVision.

Chevalier de la lune est mis en scène par Mohamed Diab, Justin Benson et Aaron Moorhead et est écrit par Jeremy Slater. Avec Oscar Isaac en tant que super-héros titulaire, un aspect unique de Chevalier de la lune est le trouble dissociatif de l’identité de Spector, qui se manifeste sous la forme de trois personnalités distinctes, chacune avec des traits distinctifs, des identités et même des styles de combat. Le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a depuis confirmé cet élément crucial pour la série à venir, assurant aux fans que cette exploration de la santé mentale jouera un grand rôle dans l’adaptation de Disney + en disant: « La maladie mentale est un aspect unique du programme. »

Chevalier de la lune n’a pas encore de date de sortie, mais devrait atteindre Disney + dans le courant de 2022. La série n’est que l’un des nombreux contenus originaux définis dans l’univers cinématographique Marvel et devrait faire ses débuts sur la plate-forme de streaming, y compris Loki, Oeil de faucon, Mme Marvel, She-Hulk, Et qu’est-ce qui se passerait si …?, Coeur de pierre, Invasion secrète, et Guerres d’armure. Cela nous vient de Utilisateur Twitter Lex.

