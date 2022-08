Moon Knight Saison 2 taquiné dans une nouvelle vidéo TikTok

Suite à la conclusion de Chevalier de la lune sur Disney + plus tôt cette année, la série semblait réclamer une deuxième saison après avoir retardé la présentation de Jake Lockley, le troisième personnage de Marc Spector d’Oscar Isaac, jusqu’à la scène post-crédit de l’émission. Cependant, Chevalier de la lune a ensuite été nominé dans la catégorie Série Limitée aux Emmys et à la suite de la finale de la série, il semblait que personne ne regardait une autre saison. Cela pourrait être quelque chose qui a maintenant changé avec Chevalier de la lune le réalisateur Mohamed Diab taquine la saison 2 en partageant une vidéo TikTok le montrant avec Oscar Isaac au Caire.

Chevalier de la lune a apporté un nouveau niveau au MCU, avec une série principalement autonome qui ne reposait pas sur des connexions à l’univers cinématographique Marvel plus large pour tirer des vues. La série a suivi le vendeur de la boutique de cadeaux Steven Grant, un employé de la boutique de cadeaux qui souffre d’un trouble dissociatif de l’identité et qui a une autre personnalité du nom de Marc Spector, qui, avec l’aide du dieu égyptien Khonshu, devient Moon Knight. Alors que les deux personnalités doivent travailler ensemble pour déjouer les plans du méchant Arthur Harrow, joué par Ethan Hawke, la série s’est terminée par une bagarre de style kaiju entre Khonshu et la divinité Ammit et une bataille à plus petite échelle entre Harrow, Moon Knight et Scarlet Scarab ( May Calamawy), se termine par la victoire du duo héroïque.

Dans la vidéo partagée, la fille de Diab pose la question de savoir s’il y aura une deuxième saison de Chevalier de la lune, puis fait un panoramique de la caméra pour voir Diab assis à côté d’Isaac, qui commente : « Sinon, pourquoi serions-nous au Caire ? » Vous pouvez consulter le court clip ci-dessous.

La saison 2 de Moon Knight n’a pas encore été officiellement annoncée

Distribution de la plateforme Disney

Bien qu’il s’agisse de loin de l’annonce la plus officielle d’une deuxième saison de Chevalier de la lune étant en route, il n’y a jusqu’à présent eu aucune révélation de Marvel Studios. Cependant, lors d’un discours au SDCC le mois dernier, Kevin Feige a beaucoup révélé sur les prochaines années du MCU, mais il n’a pas été fait mention d’une éventuelle poursuite de Chevalier de la lunel’histoire. Cela pourrait être pour la simple raison que le panel principal de Marvel Studios au Comic-Con s’est concentré sur les grandes révélations autour du Saga multiversdont Chevalier de la lune ne semble pas en faire partie.

Il y a beaucoup de lacunes à combler dans la chronologie Marvel de la phase 6, et quelque part au milieu de cela pourrait être une deuxième saison de Chevalier de la lune et cela pourrait en fait être très révélateur pour les futures phases du MCU. Marvel est bien connu pour faire allusion à ce qui va arriver plutôt que de simplement le laisser tomber sur un public complètement formé. Bien qu’il y ait actuellement des allusions à des mutants abandonnés dans des séries comme Mme Marvel et potentiellement She-Hulk, chevalier de la luneLa véritable place de dans le MCU pourrait devenir apparente après le Saga multivers se termine et la prochaine saga Marvel commence.

Disney a révélé qu’il y aura encore plus d’informations sur Marvel livrées lors de la D23 Expo en septembre, qui pourraient inclure un officiel Chevalier de la lune Annonce de la saison 2. Pour l’instant, la première saison de l’émission est disponible sur Disney+.