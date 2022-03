Moon Knight Saison 2 : Date de sortie, renouvelée ou annulée ?

in

Les fans de Marvel sont enthousiasmés par la saison 2 de Moon Knight, car la première saison de cette émission devrait sortir le 30 mars 2022. Ils se demandent tous s’ils auront une autre saison de cette émission à regarder ou si cette série aventureuse se terminera juste après sa seule saison. C’est pourquoi nous avons décidé de vous proposer ce guide.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine saison 2 de Moon Knight, sa date de sortie, si l’émission est renouvelée ou annulée pour sa prochaine saison, ainsi que les acteurs de cette émission, ainsi que d’autres détails qui s’y rapportent. Découvrons-les tous sans plus tarder.

Moon Knight est une prochaine série d’aventures Marvel qui sera basée sur le personnage de Marvel Comics du même nom. Cette nouvelle série est créée par Jeremy Slater. Parallèlement à cela, Slater a également été rédacteur en chef avec Mohamed Diab qui dirige l’équipe de direction de cette émission. Cette série fera partie de la phase quatre de MCU.

Cette émission suit un ancien marine américain aux prises avec un trouble dissociatif de l’identité. Il reçoit les pouvoirs d’un dieu égyptien de la lune. Mais il découvre bientôt que ces nouveaux pouvoirs peuvent être à la fois une bénédiction et une malédiction pour sa vie troublée. Le spectacle complet portera sur ses aventures et sur la façon dont il gère sa vie avec ce pouvoir.

Date de sortie de la saison 2 de Moon Knight : renouvelée ou annulée

Eh bien, la première saison de cette émission sortira le 30 mars 2022. Tous les épisodes de cette émission seront diffusés selon le programme hebdomadaire. Mais, il n’y a aucune information concernant sa prochaine saison. Il y a de fortes chances qu’il n’y ait pas de saison 2 de Moon Knight car il s’agit en fait d’une mini-série. Auparavant, cette émission était en cours de développement avec le potentiel d’avoir des saisons supplémentaires. Plus tard, cette émission a été remplacée par une série limitée et, par conséquent, s’attendre à une autre saison ne vaut pas la peine car vous n’obtiendrez pas la deuxième saison de cette série.

Mais cela ne signifie pas que vous ne pourrez pas voir Moon Knight. Vous pouvez vous attendre à ses apparitions dans d’autres films ou séries MCU, tout comme d’autres super-héros sont apparus dans les films ou séries d’autres. Un nouvel exemple est Spiderman: NWH où nous avons pu voir Matt Murdock (Daredevil) et le Dr Strange partager le même écran avec Spiderman.

Combien d’épisodes y aura-t-il dans la saison 2 de Moon Knight ?

La première saison de cette émission aura un total de 6 épisodes. Le 4 mai 2022, le dernier épisode 6 de cette mini-série sera diffusé. Après cela, vous n’aurez plus de saisons de Moon Knight à regarder.

Où regarder Moon Knight?

Vous pourrez regarder cette émission en ligne sur Disney+ si vous avez un abonnement actif à cette plateforme. En Inde, cette émission sera disponible sur Disney + Hotstar.

Conclusion

En conclusion, nous espérons que vous avez tous les détails concernant la dernière saison 2 de Moon Knight, la date de sortie, le renouvellement ou l’annulation de cette prochaine saison, et bien plus encore. Alors, attendez d’autres émissions ou films Marvel mettant en vedette Moon Knight si vous voulez voir davantage ce personnage. Si vous avez des questions liées à ce guide dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider de la meilleure façon possible.

