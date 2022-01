Moon Knight : Qui est le sinistre nouvel anti-héros du MCU ?

En mars 2022, celui-ci sera reçu Univers cinématographique Marvel croissance à nouveau sous la forme de Chevalier de la Lune. Le sinistre anti-héros obtient sa propre série Disney Plus fait un don et y est contre forces obscures s’aligner Nous vous présentons le nouveau personnage dont les fans ont déjà entendu la première bande-annonce pourrait inspirerau dessous de.

Avant le MCU : Moon Knight dans les comics

Le personnage a fait ses débuts en Doug Moench et Don Perlin a été créé en Loup-garou de nuit # 32 de 1975. Avec de nombreux autres personnages Marvel, nous vous donnerions toujours le vrai nom du héros/héroïne à ce stade, mais c’est dans ce cas pas si simple. La raison en est que l’anti-héros combine trois ou quatre personnalités différentes.

Ceux-ci sont Marc Spector, Steven Grant, Jake Lockley et Moon Knight. L’histoire commence dans les bandes dessinées avec Marc, né à Chicago dans les années 1930 d’un rabbin. Ses parents venaient d’Europe à cause de l’Holocauste s’enfuit aux États-Unis. Une circonstance que son fils n’a jamais vraiment pu comprendre. Pour lui son père était un lâchequi aurait dû se dresser contre ses poursuivants et les combattre.

Cette attitude a façonné sa vie plus tard, car il a donné un coup de pied au Marines américains à et est finalement devenu à cause de ses capacités recruté par la CIA. À un moment donné, cependant, Marc en a eu assez de son nouvel employeur et est parti un nom de mercenaire. Il travaillait pour quiconque pouvait payer ses services, y compris celui Terroriste Raoul Bushman. Le comportement cruel de son client inquiéta cependant Marc, et pour la première fois quelque chose comme une conscience s’éleva en lui.

Moon Knight dans le modèle de bande dessinée © Marvel Comics

Lors d’une mission au Soudan, le duo rencontre un archéologue qui examiné une ancienne tombe d’un pharaon. Croyant qu’il y aurait des richesses dans la tombe, Bushman a assassiné le scientifique. Marc a essayé plus tard sauver la fille de l’archéologue, mais a été attrapé par Bushman et laissé mourir dans le désert. Cependant, notre protagoniste a réussi à retourner sur le site de fouilles, où il s’est tenu devant la statue de Dieu égyptien Khonshu est mort – et est revenu à la vie : La naissance du chevalier de la lune.

Comme il l’expliqua plus tard, il était sauvé par la divinité et a été relancé. Déjà dans les premières bandes dessinées, il était établi que Marc Spector deux pseudonymes avait, Steven Grant et Jake Lockley. Mais il a fallu attendre les années 1980 pour que les comiques caressent l’idée de l’instabilité mentale de Marc. Par exemple, dans ces histoires, il était sous-entendu que le personnage principal seulement imaginé la rencontre avec Khonshu; un délire au bord de la mort. Les séries de bandes dessinées suivantes ont repoussé cet aspect du personnage jusqu’au milieu des années 2000, lorsque de nouvelles histoires sont apparues qui se concentraient à nouveau davantage sur l’instabilité mentale de Marc.

Moon Knight est un combattant brutal © Marvel Comics

Moon Knight a toujours été un personnage Marvel au fil des ans de la deuxième ou de la troisième rangée. Certes, il a rencontré les Avengers ou s’est associé à d’autres héros surnaturels les fils de minuit ensemble, mais il a dû travailler dur pour gagner sa place sous les projecteurs. Heureusement, il a pu tirer parti de ses énormes compétences de combat. C’est un excellent combattant au corps à corps et à distance avec un volonté extrêmement forte et style de combat extrêmement brutal. Il se bloque et se bat rarement avec des blessures graves davantage. Il est également habile à utiliser diverses armes.

Dans le MCU : Moon Knight dans sa propre série

Marvel Studios en a peut-être choisi un pour sa prochaine série Moon Knight adaptation assez floue du modèle de bande dessinée. Dans le premier trailer, on apprend le nôtre Personnage principal (Oscar Isaac) en tant que Steven savoir et apprendre qu’il souffre d’insomnie et d’hallucinations. Aussi Khonshu lui apparaît dans une scène, qui finira par conduire à sa transformation en anti-héros sombre.

De plus, la vidéo suggère que cette version du personnage a également a plusieurs personnalitésqui ne savent rien l’un de l’autre. Au téléphone portable, quelqu’un l’appelle » Marc « adressée. Avec ça, on aurait déjà vu trois de ses quatre personnalités dans la bande-annonce.

Comment tout cela finira par s’emboîter et combien les responsables oseront le côté brutal et sinistre de l’anti-héros Marvel montrer reste à voir. À partir de la première bande-annonce, les créateurs semblent s’inspirer des bandes dessinées, qui interprétaient le personnage comme une figure surnaturelle. Quoi qu’il en soit, nous semblons nous attendre à un héros MCU dans la série à venir comme nous l’avons vu jusqu’à présent peut-être pas encore vu.

Moon Knight commence en mars 2022 exclusif à Disney Plus.