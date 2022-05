Moon Knight : quelle scène a été supprimée de la fin et pourquoi

merveille

La série Marvel Cinematic Universe a pris fin la semaine dernière, avec la promesse que nous reverrons Oscar Isaac en tant que super-héros.

La série a commencé à être diffusée le 30 mars.

Toujours en train de traiter les deux derniers épisodes et demi de Lune Chevalier, où la série prend un virage complet vers le surréaliste et commence à jouer à la fois avec le plan des vivants et des morts, un détail important a été révélé vers la fin de la production. Le réalisateur de fiction Univers cinématographique Marvel (MCU), Mohamed Diab s’est chargé de les révéler au public.

Dans une interview avec Le journaliste hollywoodien, diable Il a expliqué qu’il y avait une séquence qui était devenue l’une de ses préférées et qu’elle avait été éliminée du montage final du sixième épisode. Bien qu’il n’ait pas donné les raisons de la décision de la retirer du chapitre intitulé « Dieux et monstres », était chargé de détailler comment cela allait se passer. Bien sûr, j’allais l’avoir. oscar isaac en tant que personnage principal, montrant toute sa gamme en tant qu’acteur.

La scène retirée de Chevalier de la lune allait faire partie du processus dans lequel les deux personnages joués par Isaac, Steven Grant et Marc Spectorils allaient encore être dans Duat essayant d’équilibrer son cœur pour qu’il puisse revenir à la vie et sauver le monde des plans de Arthur Harrow et Ammit. Cette recherche d’équilibre impliquait que les deux Marquer Quoi Steven faire la paix avec le passé.

C’est ainsi que nous avons pu voir différents moments de la vie passée de Marquery compris l’apparition de Steven qui avait beaucoup à voir avec les problèmes avec sa mère. C’est justement sa mère qui allait donner l’une des séquences les plus importantes pour Chevalier de la luneavant d’être éliminé de l’épisode. « Il confronte sa mère dans un vide blanc, il fait des allers-retours entre Marc et Steve. Mon Dieu. Cette scène elle-même est une performance digne de oscar. Avec un peu de chance merveille jeter cette scène un jour, parce que oscar c’était un génie »assuré diable.

Le travail d’Oscar Isaac a été mis en lumière par le directeur de la photographie de Moon Knight

Cette semaine de spoilers Nous avons parlé à l’un des deux directeurs de la photographie de Chevalier de la lune, Andrew Droz Palermequi a raconté comment le travail de oscar isaac. Dans la note, il a pris sur lui de faire l’éloge de l’artiste et de dire que « il y a longtemps en tant qu’acteur » et notez : « Sa posture est différente, son énergie, la façon dont il bouge ses pieds. Tout. Steven il ressemble plus à un sauteur, il est rapide, il bouge vite, mais il est aussi un peu voûté. Alors que quand il joue Marquer il a les épaules plus droites, il utilise plus son corps, il a une posture défensive totalement différente ». Vous pouvez lire l’intégralité de l’interview sur ce lien.

