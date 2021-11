« Moon Knight »: Premier regard sur la nouvelle série Disney +

Après une longue attente, Disney a commencé à présenter de nouveaux détails sur ses nouvelles productions, y compris les propriétés Star Wars et Marvel Studios, anticipant ce qui va arriver dans son catalogue de streaming. Parmi cette nouvelle série de révélations s’accompagne un premier aperçu de « Moon Knight », l’une des séries les plus attendues de la nouvelle ligne de productions du MCU.

Ce serait à travers la présentation de « Disney Day » où la société a présenté un premier teaser promotionnel de cette série d’action, filtrant rapidement quelques images sur internet qui pourraient nous préparer à ce qui va arriver.

L’acteur Oscar Isaac, que l’on a récemment vu jouer le duc Leto Atréides dans le film « Dune » sous la direction de Denis Villeneuve, l’a fait remarquer lors d’un entretien avec bonjour arizona qu’il s’est bien amusé pendant le tournage de cette série, même s’il avoue s’être senti un peu nerveux à propos de sa participation.

« Je vais dire ce que je fais maintenant, je fais cette émission appelée » Moon Knight « . Il nous reste un mois et je pense, jusqu’à présent, que cela pourrait être le travail pour lequel je pensais «Je suis tellement nerveux à ce sujet», mais j’ai passé un bon moment », a souligné Isaac.

« Moon Knight » est peut-être l’un des personnages les moins populaires de Marvel Comics, ou du moins parmi un public qui n’est pas tout à fait familier avec le médium. Sa véritable identité est Marc Spector, un ancien agent de la CIA qui a failli être tué par un terroriste nommé Bushman. Sa vie a été sauvée par le dieu de la lune Khonshu, devenant en quelque sorte un champion de cette entité mystique.

L’un des éléments les plus intéressants de ce personnage de Marvel est qu’à l’intérieur de l’esprit de Spector se trouvent trois autres personnalités qui sont des variations de la personne réelle : Steven Grant, Jake Lockley et Khonshu lui-même, qui coopèrent entre eux dans la gestion du corps qu’ils habitent. La série a une fenêtre de sortie estimée pour l’année 2022 via Disney +.