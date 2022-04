Moon Knight: Pourquoi Ethan Hawke est parfait pour jouer Arthur Harrow

in

Disney+

L’acteur a signé pour faire partie de Moon Knight sans lire le scénario et a étudié un cas réel avant de donner vie à ce méchant qui est le chef d’un mystérieux culte qui le vénère.

©IMDBEthan Hawke comme Arthur Harrow

Ethan Hawke est un acteur avec une longue histoire dans l’industrie cinématographique avec des billets qui sont devenus des classiques comme La société du poète de la mort, Jour d’entrainement et gattaca. Il s’est également lancé dans les films d’horreur avec Sinistre. La vérité est que dans la perception du public, il est un interprète plus lié à des projets indépendants que vous verriez rarement dans le genre super-héros. ¡Disney+ je changerais ça !

L’acteur a surpris les habitants et les étrangers en signant sans même lire un scénario pour la série Chevalier de la Lune qui a déjà été présenté en première sur la plate-forme de La Casa del Ratón. Il a dit que oscar isaac Il a proposé de participer à l’émission et lorsqu’il a vu l’engouement de son collègue pour ce projet, il n’a pas hésité à l’accepter. Ce serait le début d’un chemin qui ferait de lui le choix parfait pour jouer Arthur Harrow.

Ethan Hawke surprend tout le monde

Il a donc entrepris de donner vie à ce méchant qui est le chef d’un mystérieux culte qui recherche la tombe du dieu égyptien Ammit pour juger les gens pour leurs crimes avant qu’ils ne les commettent. étudié le cas de David Koreshchef de la secte des Davidiens de branche qui est mort lors de l’assaut sur Waco en avril 1993 avec près de 80 personnes qui ont suivi ses ordres avec une foi aveugle.

D’autre part, la fille d’Ethan Hawke, Maya, qui a de l’expérience dans le monde du streaming avec choses étranges pour Netflixa conseillé l’acteur concernant le spectacle Disney+: «Ils sont vraiment passionnés par le matériel de la série. Il faut les respecter et respecter leur fanatisme, pour essayer de leur donner quelque chose de valable. ». De cette façon, l’acteur s’est impliqué dans merveille et a rompu avec tout préjugé sur les films et séries de super-héros.

Arthur Harrow C’est un méchant silencieux qui dirige un culte mystérieux et qui est clair sur sa mission. Selon ses dires, il était l’avatar de Khonshu avant Marc Spector. Maintenant, il veut unir son destin à celui d’Ammit pour apporter « Justice » au monde des mortels. Ethan Hawke il donne de la présence et de l’équilibre au personnage sans élever la voix, lui donnant une tranquillité qui peut parfois déstabiliser le spectateur. Perfection!

Vous n’êtes pas encore abonné ? Disney+ pour accéder au contenu exclusif de merveille? s’abonner dans ce lien. Ne pensez plus !

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂