Moon Knight Poster taquine la double identité du héros Marvel

Une nouvelle affiche pour la série Disney+ de Marvel, Chevalier de la lune, taquine l’obscurité et la dualité inhérentes au super-héros granuleux d’Oscar Isaac. Publié avec l’aimable autorisation de la série ‘ compte Twitter officiell’image dépeint Isaac à la fois comme Steven Grant aux manières douces et Moon Knight aux yeux brillants, et taquine les différents personnages qui seront au cœur de l’intrigue de la série limitée MCU.

Chevalier de la lune a l’une des histoires d’origine les plus bizarres jamais écrites sur les pages de Marvel Comics. Oui, encore plus bizarre que les rayons cosmiques et les piqûres d’araignées radioactives. Commençant l’histoire en tant que mercenaire Marc Spector, il est laissé pour mort après une mission qui a mal tourné et conclut un pacte avec le dieu égyptien Khonshu. Acceptant de devenir son incarnation sur Terre en échange de sa résurrection, Spector se réveille en tant que Moon Knight, retournant aux États-Unis avec ses nouvelles superpuissances et se consacrant à une croisade contre le crime et la corruption.

En plus de jouer avec les dieux égyptiens, le personnage souffre également d’un trouble dissociatif de l’identité (DID) et a plusieurs autres personnalités aux côtés de celles de Marc Spector, Steven Grant et Moon Knight. Ainsi, le duel de personnages et la séparation de la réalité de la fantaisie joueront un rôle majeur dans la prochaine série Disney +, alors que Steven Grant est entraîné dans un mystère mortel.

Chevalier de la lune est bien connu pour être l’un des personnages les plus violents et impitoyables de Marvel, et le président et producteur de Marvel Studios, Kevin Feige, a révélé que l’adaptation en série n’hésiterait pas à ses méthodes brutales. « Il est brutal. C’était amusant de travailler avec Disney+ et de voir les limites de ce que nous sommes capables de faire », a déclaré Feige. « Il y a des moments [in the series] quand Moon Knight se lamente sur un autre personnage, et c’est fort et brutal, et la réaction instinctive est: « Nous allons nous retirer, n’est-ce pas? » Non. Nous ne reculons pas. Il y a un changement de ton. C’est une chose différente. C’est Moon Knight. »

L’homme de premier plan Oscar Isaac a quant à lui taquiné l’approche peu orthodoxe de la narration de super-héros, en particulier celle vivant au sein du MCU. « Il y avait beaucoup de place pour essayer des trucs parce qu’il n’y avait pas la pression que nous avions pour nous assurer que nous gagnions cependant plusieurs centaines de millions de dollars le week-end d’ouverture », a expliqué l’acteur. Nous pourrions prendre des décisions très étranges. Pour le moment, du moins – et je n’imagine pas que cela va revenir en arrière – on dirait que c’est là que le risque est le plus pris parce que c’est possible, financièrement.

Créé par Jeremy Slater, Chevalier de la lune met en vedette Oscar Isaac dans le rôle de Steven Grant/Marc Spector/Moon Knight et Ethan Hawke dans le rôle d’Arthur Harrow, un chef de secte qui encourage Spector à embrasser son obscurité intérieure. De plus, la série met en vedette Gaspard Ulliel, Lucy Thackeray, May Calamawy, le dieu égyptien de la lune Khonshu étant exprimé par F. Murray Abraham.

Chevalier de la lune est prévue pour le 30 mars 2022 et comprendra six épisodes dans le cadre de la phase quatre du MCU.





